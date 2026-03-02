ياسر حسن: حصد 4 نقاط في آخر مباراتين يُقرّب كلباء من المنطقة الدافئة

أكّد لاعب اتحاد كلباء، ياسر حسن، أن الهدف الذي سجّله في مرمى الظفرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين، يُعدّ محطة مهمة في مسيرته الكروية، خصوصاً أنه منح فريقه نقطة ثمينة عزّزت موقعه في جدول الترتيب، مشيراً إلى أن نجاح الفريق في حصد أربع نقاط في آخر مباراتين يُقرّبه من المنطقة الدافئة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة بهذا الهدف، فهو عزيز عليّ، لأنه أسهم في تحقيق نتيجة إيجابية في وقت نحتاج فيه إلى كل نقطة. أعتقد أن هذه النتيجة تُمثّل انطلاقة قوية نحو الأمام».

ويوجد كلباء في المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعها من خمسة انتصارات، وخمسة تعادلات.

وأضاف ياسر حسن: «هدفي الدائم هو مساعدة الفريق على تقديم أفضل أداء، وتحقيق أفضل النتائج. الأهم أن يواصل الفريق نجاحه، هذا أول أهدافي في الموسم الحالي، وطموحي أن أتميّز في كل مباراة، وتسجيل الأهداف يمنحني دافعاً أكبر لمواصلة العطاء».

ووصف لحظة تسجيل الهدف بالسعيدة، مؤكداً أنها منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، وأسعدت مجلس الإدارة والجماهير، مشيراً إلى أنه أهدى الهدف إلى مدينة كلباء «التي تستحق الفرحة دائماً».

وعن تأثير الهدف على الأجواء داخل الفريق، قال ياسر حسن: «غرفة الملابس كانت سعيدة رغم التعادل، لأن كل نقطة في هذه المرحلة مهمة جداً. كما أن الجمهور عاش ليلة مميّزة»، وأشار إلى أهمية حصد أربع نقاط في آخر مباراتين، بعد الفوز على دبا الفجيرة والتعادل مع الظفرة، مؤكداً أن ذلك «قرّب الفريق من المنطقة الدافئة ومنحنا مركزاً مطمئناً، وهو ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «لديّ القدرة على تقديم أفضل أداء سواء شاركت أساسياً أو بديلاً، المهم أن أكون جاهزاً دائماً عندما يحتاج إليّ الفريق»، وكشف أن مدرب الفريق، العراقي غازي فهد الشمري، وجّه له نصيحة قبل دخوله أرض الملعب، قائلاً: «العب بطريقتك المعتادة، وقدم مهاراتك، وثقتي بك كبيرة في تحقيق الإضافة»، معرباً عن سعادته لكونه كان عند حسن الظن.

وأكّد أن طموحه هو تمثيل المنتخب الوطني الأول، بعد أن سبق له تمثيل منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، مشدداً على سعيه المستمر إلى تطوير مستواه بدنياً وفنياً، والاستفادة من توجيهات الجهاز الفني. وعن قدوته الكروية، أشار إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أبدى إعجابه بأداء البرازيلي رونالدينيو، معتبراً أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هو الأفضل من وجهة نظره.

وختم رسالته للجماهير قائلاً: «شكراً لدعمكم، ونتمنى حضوراً أكبر في المدرجات، وسنسعى إلى إسعادكم دائماً».

ياسر حسن:

• غرفة الملابس كانت سعيدة بالتعادل أمام الظفرة، لأن كل نقطة في هذه المرحلة مهمة جداً.

• أول أهدافي في الموسم الحالي أهديه إلى مدينة كلباء التي تستحق الفرحة دائماً.