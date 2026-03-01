محمد بن راشد: دبي ستواصل ترسيخ موقعها عاصمة عالمية للفروسية

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، جانباً من سباق «الإمارات سوبر ساترداي»، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، ويتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويعد بمثابة بروفة مصغرة لأمسية «كأس دبي العالمي» 2026.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «الإمارات سوبر ساترداي» يجسّد المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في رياضة سباقات الخيل، مشيداً بالمستوى الرفيع للخيول المشاركة من مختلف دول العالم، وما قدمته من أداء يعكس عمق التنافس وقوة الحضور الدولي. وأكد سموّه أن دبي ستواصل ترسيخ موقعها عاصمةً عالميةً للفروسية ومنصةً تجمع نخبة الملاك والخيّالة والمدربين في أرقى سباقات العالم.

وتعد أمسية الإمارات سوبر ساترداي بروفة قوية لأمسية كأس دبي العالمي التي تنطلق في نسختها الـ30 يوم 28 مارس 2026، لتعلن عن ختام كرنفال سباقات دبي وموسم سباقات الخيل الإماراتي 2026، فيما ترسم أمسية الإمارات سوبر ساترداي الطريق إلى كأس دبي العالمي بضمها سباقات مؤهلة لسباقات الأمسية الختامية.

وشهد الحفل الذي حضره الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، مشاركة 94 خيلاً من صفوة الخيول المحلية والعالمية، بإجمالي جوائز مالية للأمسية تجاوزت 10 ملايين درهم برعاية «طيران الإمارات».

وتألفت الأمسية من 9 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وافتتحت الخيول العربية الأصيلة الأمسية مع سباق تحدي آل مكتوم جروب 1 (الجولة الثالثة) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية برعاية المغامرات العربية، حيث تألق الجواد فلاح بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب أحمد البلوشي بشعار سيد شهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد.

أما الشوط الثاني جميرا 1000 غينيز للخيول المهجنة الأصيلة للمهرات عمر ثلاث سنوات فقط ليستد برعاية سكاي واردز طيران الإمارات، فقد فازت به المهرة بيانا بقيادة الفارس ستيفان باسكوير وإشراف المدرب نيكولاس كولري، بشعار إس سي إي إيه هاراس دي فوريت، بفارق 0.13 طول عن الوصيفة ترو تيست.

وفي الشوط الثالث سباق ند الشباب تيرف سبرينت للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي جروب 3 برعاية الإمارات لخدمات الشحن السريع، فاز الجواد نيتف أبروتش بقيادة الفارس كونور بيزلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش لمالكه حمدان حرمش.

وحقق الجواد إلنصيب بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مصبح المهيري لمالكه محمد عبدالله الشحي، الفوز بلقب الشوط الرابع مهب الشمال للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر على المسار الرملي (جروب 3) برعاية الإمارات للشحن الجوي.

وحقق الجواد قدوة المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً قوياً في الشوط الخامس بقيادة الفارس ريان مور وإشراف إد وسايمون كريسفورد، ليحرز لقب سنغسبيل ستيكس (جروب 2) الممتد لمسافة 1800 متر على المسار العشبي برعاية طيران الإمارات.

وتألق النجم ميدان لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأحرز لقب تحدي آل مكتوم كلاسيك (جروب 2) في سادس أشواط الأمسية وعلى مسافة 2000 متر – رملي، برعاية طيران الإمارات وجائزة مالية قدرها 1.7 مليون درهم. وأكد ابن فرانكل البالغ من العمر 5 سنوات جدارته بكل أريحية، حيث سيطر على مجريات السباق وانفرد بالصدارة بفارق 5.24 أطوال عن الوصيف ووك أوف ستارز.

أما الشوط السابع دبي مدينة الذهب (جروب 2) للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2410 أمتار – عشبي، برعاية طيران الإمارات فقد شهد تألق نجم غودولفين ريبلز رومانس بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي للمارد الأزرق، ولم يتردد ابن دباوي في إضافة لقب جديد بفارق 1.66 طول عن فورت جورج.

وفاز الجواد كوميشنر كينغ بقيادة الفارس تاغ أوشيه وإشراف المدرب بوبات سيمار لمالكه فيصل محمد القحطاني بلقب سباق برج نهار للخيول المهجنة الأصيلة (جروب 2) في الشوط الثامن، والممتد لمسافة الميل على المسار الرملي برعاية طيران الإمارات، بفارق 4.11 أطوال عن الوصيف ذا كامدن كولت.

وفي الشوط التاسع جميرا 2000 غينيز للمهور المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط (جروب 3) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية الإمارات للعطلات، فاز المهر تايتل رول بقيادة الفارس ريان مور وإشراف سايمون وإد كريسفورد.