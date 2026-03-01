الروسي ميدفيديف بطلاً لـ «تنس دبي»

تُوّج الروسي دانييل ميدفيديف بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، وهو لقبه الثاني في البطولة خلال أربعة أعوام، بعد إعلان فوزه أمس إثر انسحاب الهولندي تالون غريكسبور بسبب الإصابة.

وكان غريكسبور قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية اليسرى للفخذ خلال مباراته أمام الروسي أندري روبليف في الدور نصف النهائي أول من أمس، قبل أن تؤكد الفحوص الطبية عدم جاهزيته لخوض المباراة النهائية لبطولة الرجال من فئة 500 نقطة. وقال ميدفيديف قبل تسلمه لقب النسخة 34: «بالطبع من المؤسف أن تنتهي المباراة بهذه الطريقة. كنت قد لاحظت أن تالون ربما يعاني من إصابة. أحياناً تتحسن هذه الإصابات خلال الليل ويمكنك اللعب رغم بعض الآلام، وأحياناً تسوء. أعتقد أنها ساءت لديه».