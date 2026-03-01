ختام منافسات «البلاي ستيشن» في «كأس منصور بن زايد»

اختُتمت، أول من أمس، منافسات كأس «البلاي ستيشن» ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث تُوِّج سعيد طارق الحبسي بطلاً للنسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية، فيما حاز ذياب فهد إسماعيل البلوشي على المركز الثاني، وحلّ خالد محمد ناصر الحوسني وأحمد محمد مصطفى في المركزين الثالث والثالث مكرر.

ويأتي تنظيم الكأس بالتزامن مع «عام الأسرة»، وبمشاركة أكثر من 50 لاعباً من أبناء موظفي وموظفات ديوان الرئاسة؛ وذلك ضمن رؤية البطولة لتوسيع نطاق الفعاليات، ودمج الرياضة الميدانية بالأنشطة الرقمية، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويواكب الاهتمام المتنامي بالرياضات الإلكترونية.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، في إطار ترسيخ القيم الرياضية وتعزيز أجواء التنافس المؤسسي في الشهر الفضيل.

وشهدت منافسات كرة القدم مواجهتين اتسمتا بالندية والتقارب، حيث انتهت مواجهة فريق مكتب البعثات الدراسية وفريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، بالتعادل الإيجابي (1-1)، وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، فرض التعادل السلبي، في مواجهة اتسمت بالانضباط الدفاعي وقلة المساحات.