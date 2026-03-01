سعيد بن مكتوم يتوج منتخب الإمارات بلقب «البادل» في دورة ند الشبا

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، منتخب الإمارات بلقب بطولة ند الشبا لمنتخبات البادل، التي أُقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، والمقامة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وظفر المنتخب الإماراتي باللقب عقب فوزه على منتخب مصر بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي أُقيمت في صالة البادل الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وسط حضور جماهيري لافت.

وحضر النهائي نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، فيما شارك مدير الدورة حسن المزروعي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي عيسى شريف، في مراسم تتويج المنتخب الإماراتي بالميداليات الذهبية، ومنتخب مصر بالميداليات الفضية.

وحسم منتخب الإمارات المواجهة عبر فوز الثنائي عبدالله العبدالله وفرانسيسكو جورادو على كل من علي شقير ووجدي رسلان بنتيجة (6-1، 7-6)، فيما عزز الثنائي فارس الجناحي وإنيغو جوفري التقدم بفوزهما على علي زغلول ومحمد أبوالقاسم بنتيجة (7-5، 3-6، 7-6).

سيطرة مغربية على سباقات الجري

فرض العداؤون والعداءات المغاربة هيمنتهم على عدد من الفئات في منافسات سباق الجري، حيث أحرز ياسر الشعشوعي لقب سباق 10 كيلومترات للرجال بزمن 28:02 دقيقة، فيما جاءت الإثيوبي طه آدم جوديتو ثانياً بزمن 28:55 دقيقة، والإثيوبي داغني تسفو ثالثاً بزمن 29:14 دقيقة.

وفي فئة 10 كيلومترات للسيدات، فازت المغربية رقية الموكيم بالمركز الأول بزمن 32:14 دقيقة، تلتها الأوغندية نويل شيروتو بزمن 34:25 دقيقة، ثم الكينية مويني موتوكو بزمن 37:20 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات للمواطنين، أحرز عبدالكريم تكي المركز الأول بزمن 13:51 دقيقة، تلاه خالد خليل بزمن 14:50 دقيقة، وسيف العلاوي ثالثاً بالزمن ذاته. أما في فئة المواطنات، ففازت رقية المرزوقي بالمركز الأول بزمن 18:33 دقيقة، تلتها لطيفة في المركز الثاني بزمن 20:07 دقيقة، وحمدة آل علي ثالثة بزمن 20:23 دقيقة.

وفي فئة 5 كيلومترات رجال مفتوح، فاز المغربي نعمان العيساوي بزمن 13:55 دقيقة، متقدماً على الإثيوبي تشالا جوديتا بالزمن نفسه، فيما جاء المغربي محمد آيت ماماس تودا ثالثاً بزمن 14:05 دقيقة. وفي فئة السيدات المفتوح، حلت الأوغندية غلوريا شيبيت أولاً بزمن 17:34 دقيقة، تلتها الروسية أليسا بيتروفا بزمن 18:02 دقيقة، ثم البلجيكية ليسبيث فيرهايدن بزمن 18:09 دقيقة.

كما فاز المغربي مبارك رحان بلقب فئة كبار المواطنين والمقيمين (رجال) بزمن 16:10 دقيقة، فيما أحرزت الفرنسية لطيفة إساروخ لقب فئة السيدات بزمن 20:37 دقيقة.

وفي فئة الشباب (بنين)، توج المغربي عمران أزناگ بالمركز الأول بزمن 18:26 دقيقة، بينما فازت البريطانية هانا شميت بلقب فئة الشابات بزمن 18:30 دقيقة. أما في فئة الناشئين (بنين)، فحل الفرنسي شارل موف هودينيه أولاً بزمن 18:20 دقيقة، وفي فئة الناشئات فازت الأوكرانية ميا حبيقة بزمن 19:24 دقيقة.

«التداوي» يتألق في الطائرة

واصل فريق التداوي، حامل لقب النسخة الماضية، تألقه في بطولة الكرة الطائرة، بفوزه على زعبيل بنتيجة (3-0) بأشواط (25-21، 26-24، 25-11)، كما تغلب فريق إم آي إن إنفستمنت على تايغر زعبيل بالنتيجة ذاتها (25-15، 25-21، 25-22).

وتتواصل منافسات الجولة الثانية اليوم الأحد، حيث يلتقي إم آي إن إنفستمنت مع زعبيل عند الساعة التاسعة مساءً على صالة مجمع ناس الرياضي، فيما يواجه التداوي فريق تايغر زعبيل عند الساعة الـ11 مساءً.

اكتمال نصف نهائي الكراسي المتحركة

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، إذ تأهل عن المجموعة الأولى كل من محاكم دبي في الصدارة، وهيئة الطرق والمواصلات في المركز الثاني، فيما صعد عن المجموعة الثانية بلدية دبي أولاً، والقيادة العامة لشرطة دبي ثانياً.

وشهدت الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات فوز هيئة الطرق والمواصلات على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 35-16، ومحاكم دبي على أسوانك للتطوير العقاري بنتيجة 24-15، كما تفوقت القيادة العامة لشرطة دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 49-14، وحققت الهيئة الاتحادية للهوية فوزاً على دائرة المالية بنتيجة 32-22.