الصراع على اللقب أقل ازدحاماً.. والمركز الثالث أكـثر إثارة

أكدت الجولة الـ18 من دوري المحترفين أن سباق اللقب يتجه عملياً إلى ثنائية واضحة بين العين وشباب الأهلي، بعدما اتسعت الفجوة بينهما وبين بقية المنافسين ليصبح الصراع أقل ازدحاماً، في المقابل، يبدو المركز الثالث الأكثر إثارة، في ظل تقارب النقاط بين ثلاثة فرق، فيما أصبح أمر الشارقة أكثر غرابة، بتدهوره السريع من حامل لقب دوري أبطال آسيا 2 إلى منافس على الهبوط. «الإمارات اليوم» ترصد أبرز مشاهد الجولة.

هيمنة تقليدية

شكّلت الجولة بعض ملامح المنافسة، بعدما انحصر سباق اللقب بين العين وشباب الأهلي، في ظل اتساع الفارق بينهما وبين بقية المطاردين، وهو ما حوّل أنظار هذه الفرق إلى معركة المركز الثالث التي لا تقل أهمية، حيث يحتدم التنافس بين الوحدة (33 نقطة)، والجزيرة (31 نقطة)، والوصل (30 نقطة)، وتشير المعطيات إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد صراعاً ثنائياً على الدرع، وثلاثياً متقارباً على بطاقة قارية.

العين يقترب من الرقم القياسي

وصل العين إلى 25 مباراة متتالية من دون خسارة، ما يعكس استقراراً فنياً وذهنياً لافتاً، ويضعه على أعتاب معادلة رقم الوصل التاريخي (26 مباراة من دون هزيمة في موسم 2018-2019)، فيما لايزال رقم الجزيرة (28 مباراة في موسم 2010-2011) صامداً.

كايو بـ3 قمصان

أحرز لاعب الوحدة كايو كانيدو هدفاً في مرمى عجمان، لكنه لم يكن عادياً، إذ إنه الهدف السابع له في شباك «البركان». اللافت أنها تحققت بثلاثة قمصان مختلفة، بداية بالوصل، ثم العين، وأخيراً الوحدة، ما يؤكد أن اللاعب يترك بصمته أينما حلّ.

هدف أول بنقطة واحدة

عاش لاعب كلباء ياسر البلوشي لحظة شخصية تاريخية بطابع خاص، فبعد انتظار دام 46 مباراة، دوّن اسمه أخيراً في سجل الهدافين، غير أن هدفه لم يتحول إلى انتصار، بعدما أدرك الظفرة التعادل في اللحظات الأخيرة، لتتحول الفرحة إلى نقطة واحدة.

فقير يواصل التوهج

واصل نبيل فقير تألقه مع الجزيرة، مسجلاً رابع ثنائية له بقميص «فخر أبوظبي»، ورافعاً رصيده إلى 15 هدفاً في 32 مباراة بالدوري، وتعكس أرقام اللاعب دوره المحوري في التحول الهجومي للفريق، خصوصاً في المواجهات الكبرى.

واقع مقلق

وضعت الخسارة العاشرة هذا الموسم الشارقة أمام واقع مقلق لم يختبره منذ موسم 2016-2017، حين تكبد العدد ذاته من الهزائم، وعاش وقتها ضغط الهبوط بإنهاء الموسم في المركز التاسع بـ26 نقطة، وقد دفعت الخسارة أمام الجزيرة الفريق إلى التراجع إلى المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط، ما يجعل «الملك» من جديد في منطقة رمادية خطرة، حيث قد يتحول أي تعثر إلى ضغط مضاعف.

بني ياس نحو الأمان

أظهر بني ياس في الجولة الماضية إشارات إيجابية أمام العين رغم الخسارة (2-3)، قبل أن يترجم هذا التحسن إلى فوز ثمين على البطائح رفع رصيده إلى 14 نقطة، وكان الفريق يقدم أداءً جيداً من دون نتائج، غير أن تحويل التحسن الفني إلى نقاط وضعه على الطريق الصحيح نحو النجاة.