العبدولي: نقطة النصر «إيجابية»

وصف مدير فريق نادي دبا الفجيرة، جمعة العبدولي، النقطة التي حصل عليها فريقه، أول من أمس، بالتعادل أمام النصر 1-1، ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين، بأنها «إيجابية» أمام فريق كبير بحجم النصر، وأكد أن طموح فريقه البقاء في دوري المحترفين.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «مثل كل المباريات، تنتظرنا مواجهة صعبة أمام نادي خورفكان في الجولة الـ19». وأضاف: ««جميع المباريات المتبقية في الدوري نتعامل معها بمثابة «مباريات كؤوس»، ونسعى قدر المستطاع إلى حصد أكبر عدد من النقاط، سواء أمام فرق كبيرة أو منافسة مباشرة».

ورفع دبا رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، مواصلاً صراعه من أجل البقاء. وتتبقى للفريق تسع مباريات أمام كل من خورفكان (الجولة الـ19)، وشباب الأهلي في الجولة (20)، والظفرة (21)، والجزيرة (22)، والوصل (23)، والبطائح (24)، وعجمان (25)، والعين (26)، إضافة إلى مباراة مؤجلة أمام الشارقة من الجولة الـ16.

من جانبه، أكد لاعب دبا عبدالله الظنحاني، أن النقطة التي خرج بها الفريق أمام النصر «أفضل من لا شيء»، لكن طموح اللاعبين كان تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب، لاسيما في ظل الوضع الصعب الذي يمر به. وأضاف: «لم يقصر لاعبو دبا، وقدموا مباراة جيدة أمام النصر، وأشكر زملائي على هذا الأداء»، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على تحسين مركزه خلال الجولات المقبلة.

بدوره، قال لاعب النصر ماتيوس هويبراتن إن فريقه كان يملك ما يكفي لتحقيق الفوز أمام دبا، «لكننا لم نفعل، وهذه هي الحقيقة»، مشيراً إلى أن الأمور لا تسير حالياً في مصلحتهم. وأكد أن الأهم بالنسبة لهم هو التماسك والعودة إلى العمل بجهد أكبر خلال المباريات المقبلة.