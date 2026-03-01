9 منافسات في بطولة «أبوظبي لألعاب القوى» الرمضانية

أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى انطلاق البطولة الرمضانية في مقره، اليوم، بمشاركة جميع الفئات العمرية.

تتضمن المنافسات 9 منافسات، هي: سباق 80 متراً حواجز، ودفع الجلة، والوثب العالي، والوثب الثلاثي، وسباق 100 و110 أمتار حواجز، وسباق 80 متراً جرياً لفئة الأشبال، وسباق 120 متراً جرياً.

تقام الفعاليات بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار خطة النادي لتنظيم بطولات مجتمعية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتوفير بيئة محفزة لممارسة الرياضة، وتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في استدامة التطور الذي يشهده النادي.

كما أعلن النادي تنظيم بطولة أخرى في 7 مارس المقبل لفئات تنافسية متنوعة، معرباً عن أمله في تحقيق مشاركة واسعة في البطولتين، لما لهما من دور في تطوير اللعبة بالنادي.