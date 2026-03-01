مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
برايتون - نوتنغهام فوريست 18:00
فولهام - توتنهام 18:00
مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 18:00
أرسنال - تشيلسي 20:30
الدوري الإسباني
إلتشي - إسبانيول 17:00
فالنسيا - أوساسونا 19:15
ريال بيتيس - إشبيلية 21:30
الدوري المصري
إنبي - المصري 23:30
بيراميدز - الزمالك 23:30
الدوري الإيطالي
كريمونيزي - ميلان 15:30
تورينو - لاتسيو 21:00
روما - يوفنتوس 23:45
الدوري الفرنسي
ليل - نانت 20:15
مارسيليا - ليون 23:45
