مباريات اليـوم

الدوري الإنجليزي

برايتون - نوتنغهام فوريست 18:00

فولهام - توتنهام 18:00

مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 18:00

أرسنال - تشيلسي 20:30

الدوري الإسباني

إلتشي - إسبانيول 17:00

فالنسيا - أوساسونا 19:15

ريال بيتيس - إشبيلية 21:30

الدوري المصري

إنبي - المصري 23:30

بيراميدز - الزمالك 23:30

الدوري الإيطالي

كريمونيزي - ميلان 15:30

تورينو - لاتسيو 21:00

روما - يوفنتوس 23:45

الدوري الفرنسي

ليل - نانت 20:15

مارسيليا - ليون 23:45

