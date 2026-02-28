ميدفيديف يتوج بلقبه الثاني في «تنس دبي» بعد انسحاب غريكسبور

تُوّج الروسي دانييل ميدفيديف بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، وهو لقبه الثاني في البطولة خلال أربعة أعوام، بعد إعلان فوزه باللقب اليوم السبت إثر انسحاب الهولندي تالون غريكسبور بسبب الإصابة.

وكان غريكسبور قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية اليسرى للفخذ خلال مباراته أمام الروسي أندري روبليف في الدور نصف النهائي يوم الجمعة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية عدم جاهزيته لخوض المباراة النهائية لبطولة الرجال من فئة 500 نقطة.