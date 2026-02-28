هدف بني ياس «القاتل» يغيّر خريطة الهبوط

بدّل بني ياس خريطة صراع الهبوط في لحظة واحدة، بعدما انتزع فوزاً بالغ الأهمية، أمس، أمام البطائح بهدف قاتل حمل توقيع البديل ليونيل جوفوفو في الدقيقة (90+3)، ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين على استاد خالد بن محمد، وأمام نحو ألف متفرج.

وبدت المباراة متجهة إلى تعادل سلبي، لكن «السماوي» حسمها في أنفاسها الأخيرة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 14 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني عشر، فيما تراجع البطائح إلى المركز الأخير بـ13 نقطة، لتشتد الضغوط عليه في سباق البقاء.