نهائي «تنس دبي» بين الروسي مدفيديف والهولندي خريكسبور

ضرب الروسي دانييل مدفيديف (المصنف 11 عالمياً)، موعداً مع الهولندي تالون خريكسبور (المصنف 25 عالمياً) في المباراة النهائية للنسخة الـ34 من بطولة تنس دبي للرجال (500 نقطة)، المقررة عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

وجاء تأهل مدفيديف بعد فوزه، أمس، على المصنف الأول في البطولة والثامن عالمياً الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بنتيجة 6-4 و6-2، فيما بلغ خريكسبور المشهد الختامي بتحقيقه مفاجأة كبيرة بإقصائه الروسي أندري روبليف السادس في الدورة بنتيجة 7-5 و7-6.

من جهته، قال مدفيديف، الذي بلغ النهائي الـ42 في مسيرته الاحترافية، في تصريحات صحافية إن «تحسن مستواه يرتبط بسرعة الملاعب»، مشيراً إلى أنه سيحاول تقديم أداء أفضل في النهائي من أجل حصد اللقب.

ويطمح المصنف ثالثاً في الدورة والأول عالمياً سابقاً إلى التتويج بلقب دبي للمرة الثانية بعد عام 2023، في إنجاز سيكون الأول له من حيث الاحتفاظ بلقب بطولة، إذ توزعت ألقابه الـ22 السابقة على بطولات مختلفة.

وفي المواجهة الثانية، عانى خريكسبور من آلام في العضلة الخلفية للفخذ بعد تقدمه 6-5 في المجموعة الأولى، ما استدعى تدخلاً طبياً، لكنه عاد ليكسر إرسال روبليف ويحسمها، واستمرت الندية في المجموعة الثانية التي اتجهت إلى شوط فاصل، أهدر فيه روبليف تقدمه 3-0 وفرصتين للحسم عند 6-4، قبل أن يقلب الهولندي الطاولة وينهي المباراة بمجموعتين.

وقال خريكسبور: «بالكاد كنت قادراً على المشي في نهاية المجموعة الأولى.. كنت محظوظاً في شوط كسر التعادل، لأن امتداد اللقاء إلى مجموعة ثالثة كان سيصعّب مهمتي».

وبهذا التأهل، بلغ خريكسبور النهائي السادس في مسيرته، والثاني في بطولات فئة 500 نقطة، ليصبح أول لاعب هولندي يصل إلى نهائي بطولة دبي للتنس.