«نقطة» تُحبط دبا وتُخرج النصر بأقل الأضرار

اكتفى دبا بتعادل بطعم الخسارة أمام ضيفه النصر (1-1)، أمس، ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين، بحضور أقل من 700 متفرج، في نتيجة لم تخدم طموح أصحاب الأرض الساعين للابتعاد عن مناطق الخطر.

وكان دبا الطرف الأفضل مع انطلاقة الشوط الثاني، وترجم أفضليته بهدف كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 48، ليمنح جمهوره أملاً بانتصار ثمين غير أن النصر أعاد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 65 عبر عبدالله توري بتسديدة قوية من خارج المنطقة، أربكت حسابات أصحاب الأرض.

ورفع دبا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، ليبقى عالقاً في دائرة القلق، فيما وصل النصر إلى 23 نقطة في المركز السادس، مكتفياً بنقطة حافظ بها على موقعه دون أن يحقق قفزة مؤثرة.