رحيمي: «الصافرة» كادت تحرم العين «الصدارة»

استغرب لاعب العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، قرارات الحكم المكسيكي سيزار راموس في اللقاء الذي جمع «الزعيم» مع خورفكان ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين، وانتهى بفوز العين 3-2، بعدما سجل رحيمي ثلاثة أهداف «هاتريك» على استاد صقر بن محمد القاسمي، بحضور نحو 1500 متفرج.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح خورفكان سجل منهما أصحاب الأرض هدفين، ما أثار اعتراض اللاعب المغربي عقب نهاية اللقاء.

وقال رحيمي في تصريحات صحافية: «لا أستطيع أن أقول شيئاً، وإذا تحدثت فسأحاسب على ذلك، الجميع شاهد ما حدث، وقرارات الحكم كادت تتسبب في تعادلنا أو حتى خسارتنا. لا أفهم كيف تم احتساب ركلة الجزاء لصالح خورفكان».

وعن الحديث الذي دار بينه وبين حارس المرمى خالد عيسى، أوضح رحيمي: «تحدثت معه وقلت له إنك القائد، وهناك أيضاً القائد الثاني، ويجب عليكما التحدث مع الحكم، لأنني عندما تحدثت إليه قال لي إنني لست القائد».

وشدد النجم المغربي على أن العين سيواصل سعيه في سباق المنافسة على اللقب، مضيفاً: «الجميع يعمل على تقديم أفضل ما لديه. في مباراة بني ياس لم نكن جيدين في الشوط الأول، وأمام خورفكان كنا الطرف الأفضل. القادم أصعب، لكننا سنقاتل حتى آخر رمق، وطموحنا هو الفوز بالدوري».

وكان رحيمي قاد العين إلى استعادة صدارة الدوري مستفيداً من تعادل الوصل مع شباب الأهلي (1-1)، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطتين عن «فرسان دبي» الذين يملكون مباراة مؤجلة أمام الوحدة، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وسجل رحيمي أهدافه في الدقائق (21 و70 و90+3)، بينما أحرز هدفي خورفكان كل من طارق تيسودالي وأداما ديالو من ضربتي جزاء في الدقيقتين (61 و86).