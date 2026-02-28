سلطان بن حمدان بن زايد: الرابطة إلى أين؟

انتقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، رابطة دوري المحترفين لكرة القدم على خلفية تأجيل عدد من مباريات دوري المحترفين.

وكتب عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»: «الرابطة إلى أين؟»، كما تساءل في منشور آخر: «كم مباراة تأجلت في آسيا منذ سنتين؟».

وكانت رابطة دوري المحترفين قد أجلت عدة مباريات بسبب ارتباط أندية شباب الأهلي والوحدة والشارقة بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب الوصل المشارك في دوري أبطال آسيا 2.