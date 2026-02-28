تعادلان في «كأس منصور بن زايد».. والمستويات متقاربة

اختُتمت مساء أول من أمس، منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن النسخة الـ13 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث اتسمت المواجهتان بالندية وتقارب المستوى، وأسفرتا عن تعادلين أبقيا الحسابات متقاربة حتى اللحظات الأخيرة من الدور التمهيدي.

وتُقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين، في إطار تعزيز قيم التنافس الرياضي المؤسسي في أجواء رمضانية مميزة.

في المباراة الأولى، انتهت مواجهة مكتب التنسيق المجتمعي وقطاع الخدمات المساندة بالتعادل (1-1) في لقاء اتسم بالإيقاع السريع منذ الدقائق الأولى. ونجح مكتب التنسيق المجتمعي في افتتاح التسجيل مبكراً عبر حسام سلامة في الدقيقة التاسعة، مستفيداً من انطلاقة هجومية منظمة أربكت دفاعات المنافس.

وفي الشوط الثاني، كثّف قطاع الخدمات المساندة ضغطه بحثاً عن العودة، وارتفع نسق المباراة مع تبادل المحاولات بين الطرفين، قبل أن يتحصل القطاع على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ترجمها أبوبكر مسعود بنجاح إلى هدف التعادل، ليحسم اللقاء بتقاسم النقاط بعد مواجهة ظلت مفتوحة حتى صافرة النهاية.

وفي المباراة الثانية، فرض التعادل (1-1) نفسه على مواجهة فريقي مدارس الإمارات الوطنية وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.

وتقدّم قطاع الشؤون المالية مبكراً في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل مدارس الإمارات الوطنية النتيجة في الشوط الثاني برأسية متقنة من أسامة شعيبي، رغم إهدار ركلة جزاء في وقت سابق. وشهد اللقاء حالة طرد في الدقائق الأخيرة، ما زاد من حدة التنافس حتى صافرة النهاية.

ونال لاعب قطاع الشؤون المالية والمشتريات أسامة شعيبي، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء مميز وحضور مؤثر.