«الطائرة» تقلع بقوة في دورة ند الشبا

انطلقت منافسات كرة الطائرة بقوة ضمن فعاليات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، والذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

واستهلت بطولة الكرة الطائرة مشوارها مساء أول من أمس، بمواجهة قوية جمعت فريقي فهود زعبيل ويازار، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وأسفرت عن فوز يازار بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية اتسمت بالندية والتقارب في المستويات الفنية والبدنية، لتمنح الجماهير انطلاقة مثيرة للبطولة.

وتتواصل المنافسات اليوم بلقاء السماوي وفهود زعبيل عند الساعة التاسعة مساءً ضمن المجموعة الأولى، فيما تُستكمل مباريات المجموعة الثانية غداً بمواجهتين، تجمع الأولى زعبيل مع «إم آي إنفستمنت» عند التاسعة مساءً، تليها مواجهة تايجر زعبيل والتداوي عند الـ11 مساءً.

وتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث تضم الأولى: فهود زعبيل، يازار، والسماوي، فيما تضم الثانية: زعبيل، التداوي، «إم آي إنفستمنت»، وتايجر زعبيل.

نهائي البادل

وفي بطولة ند الشبا للمنتخبات للبادل، اكتمل عقد المباراة النهائية بتأهل منتخبي الإمارات ومصر، عقب مواجهات قوية شهدها عدد من المسؤولين يتقدمهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، إلى جانب قيادات رياضية بارزة.

وحجز منتخب الإمارات مقعده في النهائي بتغلبه على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0، وفاز الثنائي سيرخيو إيكاردو وإينيغو خوفري على بدر السعيد وحمود الجنيدل بمجموعتين (6-1، 6-1)، قبل أن يحسم الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله المواجهة الثانية أمام حسين شمس وعبدالله العوضي (6-1، 7-6).

من جانبه، تأهل منتخب مصر بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 2-1. وافتتح الثنائي علي زغلول وشريف مخلوف التفوق المصري بتجاوز محمد العالمي وآدم مومار (6-3، 6-2)، قبل أن يعادل المغرب عبر العمراني رضا ومهدي زيادي أمام عمر مخلوف ومحمد المنيسي (6-3، 6-0)، ليحسم الثنائي محمد الجارحي ومحمد أبوالقاسم بطاقة التأهل بفوزهما على مكوار علي وخليل أوطاليب (6-4، 6-2).

جوائز للجمهور

ودعت اللجنة المنظمة الجمهور إلى متابعة منافسات بطولتي البادل والكرة الطائرة من مدرجات الصالة المغطاة في مجمع ند الشبا الرياضي، والمشاركة في السحوبات اليومية التي تتضمن سيارات فاخرة وهواتف ذكية وجوائز قيمة أخرى، في أجواء رياضية رمضانية مميزة.

صدارة للمحاكم والبلدية في سلة الكراسي المتحركة

أسدل الستار على اليوم الثالث من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعدما اكتمل 12 لقاءً من أصل 20 مباراة.

وفي المجموعة (أ) واصل فريق محاكم دبي نتائجه الإيجابية بتفوقه على هيئة تنمية المجتمع (30-23)، فيما فازت هيئة الطرق والمواصلات على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (35-18). وفي المجموعة (ب)، تغلبت هيئة كهرباء ومياه دبي على دائرة المالية (29-27)، بينما أكّد فريق بلدية دبي تفوقه على القيادة العامة لشرطة دبي (31-15).

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر محاكم دبي المجموعة (أ) بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، يليه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (4 نقاط)، ثم هيئة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات (3 نقاط لكل منهما)، فيما يتذيل إسكان للتطوير العقاري (نقطتان).

وفي المجموعة (ب)، ينفرد بلدية دبي بالصدارة (6 نقاط)، يليه هيئة كهرباء ومياه دبي (4 نقاط)، ثم القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة المالية (3 نقاط لكل منهما)، وأخيراً الهيئة الاتحادية للهوية (نقطتان).

وتُستكمل مباريات دور المجموعات اليوم في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، على أن تُقام مواجهتا نصف النهائي الإثنين المقبل، على أن تُقام مباراة المركز الثالث يوم الثلاثاء المقبل، فيما يُختتم الحدث يوم الأربعاء المقبل بإقامة المباراة النهائية في صالة ند الشبا.