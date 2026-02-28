«دبي للسلة» يهزم أسفيل ليون.. ويتبرّع بـ 3055 وجبة رمضانية

تغلب فريق دبي لكرة السلة على أسفيل ليون الفرنسي بنتيجة 96-85، أمس، على صالة كوكاكولا أرينا في دبي ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ».

وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 15 انتصاراً في المسابقة الأوروبية الكبرى، ملحقاً بالفريق الفرنسي خسارته الـ22 هذا الموسم. واكتسبت المباراة أهمية خاصة لكونها جاءت ضمن أولى مبادرات النادي المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك «سلة بسلة»، والتي تقوم على التبرع بوجبة مقابل كل نقطة يسجلها الفريق في المباراة، إضافة إلى تخصيص وجبة أخرى عن كل تذكرة يتم شراؤها ليصل المجموع إلى (3055 وجبة)، دعماً للأسر المحتاجة في مختلف أنحاء الدولة، ما انعكس في حضور جماهيري كبير بصالة كوكاكولا أرينا.

وأقيمت المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبنك الإمارات للطعام.