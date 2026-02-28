«الإمارات للفروسية» يستضيف جولة قفز الحواجز التأهيلية اليوم

تستضيف ميادين مركز الإمارات للفروسية اليوم وغداً، الجولة التأهيلية الثالثة ضمن تصفيات قفز الحواجز للمجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة فرسان فئات الأشبال و«الجونيورز» والشباب، وذلك في إطار برنامج إعداد يستهدف بلوغ النهائي الإقليمي المقرر إقامته في قطر خلال أبريل المقبل.

وتأتي هذه الجولة بعد محطتين تأهيليتين أقيمتا خلال الموسم الجاري، الأولى بالتزامن مع بطولة منتجع الفرسان الرياضي الدولي منتصف ديسمبر 2025، والثانية ضمن بطولة الشارقة الدولية في الأسبوع الأول من فبراير، لتشكل محطة حاسمة في سباق جمع النقاط واختيار أفضل النتائج لتمثيل الإمارات في النهائي.

وينظم المنافسات اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية «لونجين»، وفق معايير فنية وتنظيمية تتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، من حيث تصميم المسارات ومستويات التحكيم المعتمدة دولياً.

ويتضمن برنامج الجولة ست مسابقات دولية، بواقع مسابقتين لكل فئة، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، والثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتقام منافسات فئة الشباب على حواجز بارتفاع 130 سم، و«الجونيورز» على 120 سم، والأشبال على 110 سم.