زوما يحلّ مشكلة دفاع الوصل أمام النصر في «آسيا 2»

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع المدافع كورت زوما في صفقة انتقال حر، حيث تم قيده في قائمة اللاعبين الأجانب في المشاركات الخارجية للفريق.

ويأتي انضمام اللاعب الفرنسي إلى «الإمبراطور» في توقيت حاسم، إذ يستعد الفريق لمواجهة النصر السعودي الثلاثاء المقبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وسط أزمة دفاعية فرضتها إصابة البرازيلي أدريلسون، وتأكد غياب المغربي سفيان بوفتيني بعد طرده أمام الزوراء العراقي، إذ إن هذه المعطيات جعلت الإدارة تتحرك سريعاً لتعزيز الخط الخلفي بلاعب يملك الخبرة والصلابة في المباريات الكبرى.

ويُعد زوما من الأسماء المعروفة في الكرة الأوروبية، حيث بدأ مسيرته مع سانت إتيان الفرنسي ولفت الأنظار مبكراً بقدراته البدنية، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ويحقق معه بطولات عدة، ثم خاض تجارب مهمة في الدوري الإنجليزي مع إيفرتون ووست هام يونايتد. وعلى مدار مسيرته، عُرف بقوته في الكرات الهوائية، وصلابته في المواجهات الثنائية، إضافة إلى شخصيته القيادية داخل الملعب.

ويعوّل الوصل على خبرات اللاعب لتعويض الغيابات المؤثرة وإعادة التوازن إلى المنظومة الدفاعية قبل الاختبار القاري المرتقب، حيث إن المباراة أمام النصر تتطلب تركيزاً عالياً وتنظيماً دفاعياً صارماً، وهو ما قد يوفره زوما بحضوره وخبرته في التعامل مع الضغوط والمواجهات ذات الطابع الإقصائي.

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم» أن المدافع المغربي آدم ماسينا مرشح للانتقال إلى الوصل في صفقة انتقال حر، ليتم قيده أيضاً مع زوما في قائمة اللاعبين الأجانب للمشاركات الخارجية.

ويُعد آدم ماسينا من المدافعين المغاربة الذين صنعوا مسيرة احترافية مستقرة في أوروبا، حيث يشغل مركز الظهير الأيسر ويتميّز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، والقدرة على مساندة الهجوم إلى جانب واجباته الدفاعية.

ووُلد ماسينا عام 1994 في مدينة خزيمة المغربية، وانتقل صغيراً إلى إيطاليا حيث تدرج في الفئات السنية حتى انضم إلى نادي بولونيا، وهناك بدأ يلفت الأنظار بأدائه المنتظم، وأسهم في صعود الفريق إلى الدرجة الأولى الإيطالية، قبل أن يثبت أقدامه لمواسم عدة في المسابقة.

وفي عام 2018 خاض تجربة جديدة في إنجلترا مع واتفورد، حيث شارك في منافسات قوية واكتسب خبرة كبيرة في أجواء الكرة الإنجليزية، بين الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، وقدم مستويات دفاعية ثابتة جعلته عنصراً مهماً في تشكيل الفريق، ثم عاد بعد ذلك إلى الدوري الإيطالي عبر أودينيزي، مواصلاً مشواره في الدرجة الأولى، ومعززاً خبرته في واحدة من أبرز المدارس التكتيكية في أوروبا.

أما دولياً، اختار ماسينا تمثيل المنتخب المغربي الأول بعد أن سبق له اللعب في الفئات السنية لإيطاليا، ليصبح أحد الخيارات الدفاعية ضمن صفوف «أسود الأطلس» في الاستحقاقات الرسمية.