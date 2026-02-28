الشمري: التعادل جزء من كرة القدم

أكد مدرب كلباء العراقي غازي فهد الشمري، أن المباراة التي تعادل فيها فريقه مع الظفرة (1-1) مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري المحترفين كانت مباراة صعبة، مشيراً إلى أن فريقه قدم مستوى فنياً مميزاً على مستوى صناعة الفرص والتنظيم داخل أرضية الملعب، إلا أن التعادل يبقى جزءاً من كرة القدم.

وأضاف: «نحتاج إلى تطوير الأداء في المباريات المقبلة، خصوصاً في منطقة جزاء الفريق المنافس، بعد أن أهدرنا عدداً من الفرص التي كانت كفيلة بحسم النتيجة».

وأوضح أن أجزاء صغيرة وتفاصيل دقيقة قادت إلى استقبال هدف التعادل قبل نهاية المباراة، وهي أمور لابد من التركيز عليها وتصحيحها تمهيداً للاستحقاقات القادمة.

وتابع الشمري: «كنا نطمح إلى حصد النقاط الثلاث كاملة، لكنني أشعر بالرضا لأن اللاعبين قدموا ما عليهم داخل الملعب. وطموحنا أن ينعكس تحسّن الأداء على النتائج، وعلينا في المباريات المقبلة التعامل مع كل تفاصيل كرة القدم بدقة أكبر».

وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما أصبح رصيد الظفرة 18 نقطة في المركز العاشر.

من جانبه، قال مدرب الظفرة الصربي زيلجكو بيتروفيتش، إن فريقه واجه منافساً جيداً، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الفريق بصورة مناسبة للمباراة، لكن الفريق بدأ اللقاء بنوع من الشد النفسي الواضح، قبل أن ينجح في العودة إلى أجواء المباراة.

وأضاف: «نسبة الاستحواذ كانت متساوية تقريباً بين الفريقين، لكننا واصلنا ارتكاب أخطاء مهّدت لتسجيل هدف التقدم لكلباء، ولا أريد أن ألوم اللاعبين، لكنها حقيقة تحدث في كرة القدم».

وأشار إلى أن الشوط الأول كان سلبياً، إلا أنه وجّه الشكر للاعبيه على ردة الفعل في الشوط الثاني، قائلاً: «أشكر اللاعبين على العودة وتسجيل هدف التعادل أمام فريق كلباء على ملعبه، وهو فريق يملك القدرة على الحفاظ على النتيجة».

وختم بيتروفيتش تصريحاته بقوله: «حصدنا 18 نقطة حتى الآن، وأشكر اللاعبين على الجهد المبذول».