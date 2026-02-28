بومضل: سلسلة نتائج الذيد الإيجابية مؤشر لتطوّر الفريق

نجح فريق الذيد في تحقيق أطول سلسلة نتائج إيجابية لفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم بتحقيقه 15 نتيجة متواصلة دون خسارة، وذلك بعد فوزه أول من أمس، على فريق مصفوت (2-1)، ضمن منافسات الجولة 18 التي أقيمت أول من أمس. وأسفرت مباريات الجولة 18 عن فوز يونايتد على مجد (3-0)، وفوز دبا الحصن على الفجيرة (3-0)، وفوز الذيد على مصفوت (2-1)، وفوز الجزيرة الحمراء على الإمارات (الصقور) بنتيجة (2-0)، وفوز غلف يونايتد على سيتي (3-1)، والعروبة على الاتفاق (1-0) وتعادل العربي مع الحمرية (2-2).

وبموجب هذه النتائج واصل فريق يونايتد صدارة الترتيب برصيد (37 نقطة)، ثم دبا الحصن (36)، يليهما العربي (32)، ثم الذيد (31)، والفجيرة (29) ثم حتا والعروبة والإمارات (28) يليها غلف يونايتد (20) والحمرية (18) وسيتي (16)، والجزيرة الحمراء (15) ومصفوت (12) ومجد (10)، وأخيراً الاتفاق (9 نقاط).

بدوره أعرب مدرب فريق الذيد الجزائري فؤاد بومضل، عن سعادته لتحقيق فريقه أطول سلسلة نتائج إيجابية لفريق واحد في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بوصوله لـ15 نتيجة إيجابية متتالية، من دون التعرض لخسارة وهي 8 انتصارات و7 تعادلات مقابل خسارتين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بما حققه فريق الذيد في المسابقة حتى الآن، وأرى أن الوصول إلى هذا العدد من النتائج الإيجابية يُعد مؤشراً مميزاً يعكس تطوّر أداء الفريق هذا الموسم، وطموحنا الاستمرار في النتائج الجيدة خلال المرحلة المقبلة»، مؤكداً أن «أداء اللاعبين المميز وتحملهم للمسؤولية يقفان خلف النتائج الجيدة». ووصف تواجد الذيد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بأنه يحفز الفريق على مواصلة المنافسة على المراكز الأولى، مضيفاً أن «كل فوز يحققه الفريق يزيد من الطموح والدافع لمواصلة تقديم الأفضل»، مؤكداً أن «هدف الذيد التواجد في المراكز الأولى والمنافسة حتى الجولات الأخيرة، وهو طموح مشروع في ظل الإمكانات الفنية المتوافرة داخل الفريق».

وعن المباراة التي فاز بها على مصفوت، أوضح المدرب أنها كانت مواجهة قوية أمام فريق عنيد يمتلك عناصر جيدة، وأن فريقه نجح في إدارة المباراة بحذر وتركيز عالٍ»، مؤكداً أن «هذا الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية خلال المباريات».