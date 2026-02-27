في الوقت القاتل.. بني ياس يهرب من القاع والبطائح "الأخير"

سجل نجم بني ياس ليونيل جوفوفو هدفاً في الوقت القاتل ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين على ضيفه البطائح في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد خالد بن محمد ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين، بحضور نحو ألف متفرج.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي حينما خطف البديل جوفوفو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3+90 ليمنح بذلك "السماوي" ثلاث نقاط ثمين في معركة البقاء، إذ رفع رصيده إلى 14 نقطة متقدماً الى المركز الثاني عشر، بينما تدحرج البطائح الى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.