أمام 700 متفرج فقط.. دبا يتقدم والنصر يرفض الخسارة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة دبا وضيفه النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد دبا ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بحضور أقل من 700 متفرج.

وكان أصحاب الأرض البادئين بالتسجيل مطلع الشوط الثاني عبر كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 48، قبل أن يدرك النصر التعادل في الدقيقة 65 عن طريق عبدالله توري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، رفع دبا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما بلغ النصر النقطة 23، ليعزز موقعه في المركز السادس.