«هاتريك» رحيمي يؤمّن الصدارة العيناوية

قاد الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين إلى استعادة صدارة دوري المحترفين، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في فوز مثير على خورفكان 3-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الثامنة عشرة، بحضور نحو 1500 متفرج.

واستثمر «الزعيم» تعادل الوصل مع شباب الأهلي (1-1) بأفضل صورة، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق نقطتين عن «فرسان دبي» الذين يملكون مباراة مؤجلة أمام الوحدة، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح رحيمي التسجيل للعين في الدقيقة 21، قبل أن يدرك خورفكان التعادل مطلع الشوط الثاني عبر المغربي طارق تيسودالي من ركلة جزاء في الدقيقة 61. وأعاد رحيمي التقدم لفريقه في الدقيقة 70، غير أن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة مجدداً في الدقيقة 86 عن طريق أداما ديالو من ركلة جزاء.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف رحيمي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+3)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويؤكد نجوميته في ليلة حسم الصدارة.