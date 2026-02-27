فوز مهم ليونايتد "المتصدر" ودبا الحصن "الوصيف" في دوري الأولى الإماراتي

حقق فريق يونايتد فوزا مهما بعدما تغلّب على ضيفه مجد بنتيجة (3-0)، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، بينما تجمّد رصيد مجد عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وسجّل للفائز السويسري هاريس سيفيروفيتش هدفين في الدقيقتين (55 و71)، وأضاف المالي بايدي كاني الهدف الثالث في الدقيقة (61).

بدوره، حقق دبا الحصن انتصاراً ثميناً على ضيفه الفجيرة (3-0)، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع الفجيرة إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة. وسجّل أهداف دبا الحصن البرازيلي ميشال دريفيك (41)، ومواطنه لوكاس روشا (46)، والفرنسي لاري فرانسيس (56).

وفاز العروبة على الاتفاق بهدف نظيف سجله محمد الحمادي في الدقيقة (90)، ليرفع العروبة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

كما فاز الجزيرة الحمراء على الإمارات (الصقور) بهدفين نظيفين، سجلهما الإيراني عرفان حسن (71) والإيطالي رضا حنيوي (90+5)، ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمّد رصيد الإمارات عند نقاطه السابقة.

وواصل الذيد تألّقه وحقق فوزًا مهمًا على مصفوت بنتيجة (2-1)، حيث سجّل للذيد العُماني فارس هلال (13)، واللوكسمبورغي لوكاس برودوم (71)، بينما سجّل لمصفوت البرازيلي لويس فابيانو (46). وبهذه النتيجة، رفع الذيد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي مصفوت عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز غلف يونايتد على سيتي بنتيجة (3-1)، إذ سجّل لغلف يونايتد البرازيلي ويبيرتو كريستيانو (37)، والزامبي إينوك ساكالا (40)، ومواطنه إيمانويل موتالي (45)، بينما أحرز هدف سيتي البرازيلي ويسلي هنريكو (5). ورفع غلف يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، مقابل 16 نقطة لسيتي في المركز الحادي عشر.

وفي ختام مباريات الجولة، تعادل العربي على ملعبه مع الحمرية بنتيجة (2-2)، حيث سجّل لأصحاب الأرض البريطاني بنيك توناني (48)، والكولومبي خوان دييغو (72)، فيما أحرز للضيوف البرازيلي ريجيس توساني (85)، والسلوفيني هاريس فوكيتيش (89). ورفع العربي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، مقابل 18 نقطة للحمرية في المركز العاشر.