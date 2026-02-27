كايو: أشعر بالخجل من خماسية الجزيرة

أكد لاعب الشارقة، كايو لوكاس، أنه يشعر بالخجل بسبب الخسارة الكبيرة التي تكبدها «الملك» 0-5 أمام الجزيرة، أمس، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 2500 متفرج.

وقال في تصريحات صحافية: «أعلم فقط أنه يجب علينا أن نرفع رؤوسنا، ونسعى إلى تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة، علينا أن نعمل بجد كل يوم، لأننا إذا استمررنا على هذا المنوال، فسنعاني أكثر».

وأضاف: «لا أعرف ماذا أقول، أشعر بخجل كبير، أنا آسف على هذه الخسارة، نحن نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات، ولإسعاد جماهيرنا، لكن لسوء الحظ نمرّ بفترة صعبة للغاية».

وتابع: «كل لاعب فينا نعلم أنه يجب أن يرتدي شعار نادي الشارقة، وأن يقدّم كل ما لديه، لأننا عندما لا نقوم بما يجب علينا فعله فإننا سنعاني، وعلينا محاولة تقديم أفضل أداء في المباراة المقبلة».

وسجل أهداف الجزيرة برونو دي أوليفيرا (20)، ونبيل فقير (28 و31)، وميلسون (35)، وسايمون بانزا (50).

وبهذه النتيجة، صعد الجزيرة إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 17 نقطة، متراجعاً إلى المركز الـ11، ليواصل نتائجه السلبية.