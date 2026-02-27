الوهيبي: هدف اتحاد الرياضات المائية الارتقاء بالمنتخبات لأعلى المستويات

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد الارتقاء بالمنتخبات الوطنية إلى مستويات أعلى، وتوفير بيئة تدريبية أكثر احترافية، واستمرار خطط التطوير والبناء التي بدأها الاتحاد خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد النجاح في تأسيس قاعدة كبيرة من السباحين، وتجهيز منتخبات وطنية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك عقب انتخابات مجلس إدارة اتحاد الرياضات المائية للدورة 2024-2028، التي عُقدت، أمس، في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور تسعة أندية من الأندية الأعضاء، ليكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتُستكمل العملية الانتخابية بكامل مراحلها.

وأسفرت الانتخابات عن فوز عبدالله الوهيبي برئاسة المجلس بالتزكية، ونالت شيخة محمد عبيد الزعابي عضوية المجلس عن فئة المرأة، بينما تم اعتماد عبدالله مبارك عبيد الزحمي، ومحمد عبدالله أبوشهاب السويدي، وعبدالواحد محمود عبدالله إسماعيل في عضوية المجلس عن الفئة العامة.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «نفتخر بالثقة التي جدّدتها الأندية، ونعتبرها مسؤولية كبيرة تدفعنا للعمل بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، وشهدت السنوات الماضية تطوراً كبيراً في برامج الاتحاد، وبنينا قاعدة قوية من السباحين في مختلف الأعمار، كما جهّزنا منتخبات وطنية أثبتت حضورها في البطولات القارية والدولية، ونهدف الآن إلى الارتقاء بالمنتخبات إلى مستويات أعلى، وتوفير بيئة تدريبية أكثر احترافية، وتعزيز الشراكات مع الأندية والأكاديميات».