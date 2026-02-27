ميدفيديف يبلغ نصف نهائي «تنس دبي» في 57 دقيقة فقط

بلغ الروسي، دانييل ميدفيديف، الدور نصف النهائي من بطولة «تنس دبي» للرجال (فئة 500 نقطة) بعد فوزه الكاسح، أمس، على الأميركي، جينسون بروكسبي، بمجموعتين دون رد (6-2 و6-1)، بعد مباراة استغرقت 57 دقيقة فقط.

وسيواجه ميدفيديف، قبل النهائي، الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف الأول في البطولة، والذي حجز مقعده عقب فوزه على التشيكي، ييري ليهيتشكا، المصنف الثامن، بمجموعتين دون مقابل (6-3 و7-6).

وتحمل مواجهة نصف النهائي طابعاً خاصاً، إذ التقى اللاعبان تسع مرات سابقاً، تقدّم خلالها ميدفيديف بسبعة انتصارات مقابل انتصارين، علماً بأن الكندي لم يخسر أمام الروسي منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2024.

ويقترب ميدفيديف من إحراز لقبه الثاني هذا الموسم، بعد تتويجه في بريزبين، مطلع العام، بينما يسعى أوجيه ألياسيم إلى مواصلة مشواره نحو تعويض خسارته في نهائي نسخة العام الماضي بدبي، في مواجهة مرتقبة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.