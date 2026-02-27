تعادل كلباء والظفرة أمام 1000 متفرج

أضاع كلباء فرصة تعزيز موقعه في المنطقة الدافئة، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه الظفرة، على استاد كلباء في الجولة الـ18 من دوري المحترفين، بحضور نحو 1000 متفرج.

وظن أصحاب الأرض أنهم في طريقهم لحصد النقاط الثلاث، بعد هدف ياسر البلوشي في الدقيقة 79، لكن الظفرة رفض الخروج خالي الوفاض، ونجح مارسيلو فيلهو في خطف التعادل في الدقيقة 82.

وأبقى التعادل كلباء في المركز الثامن بـ20 نقطة، بينما منح الظفرة دفعة معنوية، رفعت رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ10، في سباق يزداد تقارباً في وسط الجدول.