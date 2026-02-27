8682 عدّاء في سباق ند الشبا للجري

يشارك 8682 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار في سباق الجري الذي يقام اليوم ضمن فعاليات النسخة الـ13 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، والتي تقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتنطلق منافسات الجري عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، وستكون البداية بسباق 5 كم، حيث تبدأ فئة الرجال، وتليها فئة النساء، ثم ينطلق سباق الشباب لمسافة 5 كيلومترات يليه سباق فئة الناشئين، فيما ينطلق سباق 10 كم رجال عند الساعة 10:30 مساءً، يليه فئة النساء في الساعة 10:35 مساء، على أن تكون نقطة الانطلاق والختام من مضمار سباقات الخيل (ميدان)، وسيتم إطلاق السباقات على شكل مجموعات وبفاصل زمني مناسب، ويتوجب على جميع المتسابقين الوجود في نقطة البداية قبل الساعة 9:15 مساء، إذ سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى نقطة البداية بعد هذا التوقيت.

ووفقاً لبيان صحافي من اللجنة المنظمة تتوزع فئات السباق على النحو التالي: سباق 10 كم تقام الفئة المفتوحة (رجال) بمشاركة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون من عمر 16 سنة فما فوق (مواليد 2010 فما دون)، إلى جانب الفئة المفتوحة (سيدات) بالشروط ذاتها للمواطنات والمقيمات ومواطنات دول مجلس التعاون.

أما سباق 5 كم فيشمل فئة الإماراتيين/رجال، وفئة الإماراتيين/سيدات للمواطنين والمواطنات فقط من عمر 15 سنة فما فوق (مواليد 2011 فما دون)، إضافة إلى الفئة المفتوحة/رجال، والفئة المفتوحة/سيدات للمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون من العمر نفسه، فضلًا عن الفئة العمرية (50 سنة فأكثر)/رجال (مواليد 1976 فما دون)، والفئة العمرية (48 سنة فأكثر)/سيدات (مواليد 1978 فما دون).

وفي سباق الصغار 5 كم تُفتح المشاركة ضمن الفئة المفتوحة/شباب، والفئة المفتوحة/شابات لأعمار 13–14 سنة (مواليد 2012 إلى 2013)، وكذلك للفئة المفتوحة/ناشئين، والفئة المفتوحة/ناشئات لأعمار 11–12 سنة (مواليد 2014 إلى 2015)، للمواطنين والمقيمين وفق كل فئة.

سلة الكراسي المتحركة

تواصلت منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث حسم فريق محاكم دبي مواجهته أمام فريق مؤسسة دبي للإسعاف بنتيجة (43-31) ضمن مباريات المجموعة الأولى، فيما تفوق فريق هيئة تنمية المجتمع على فريق سوانك للتطوير العقاري (36-20).

وفي المجموعة الثانية، واصل فريق بلدية دبي نتائجه القوية بتغلبه على فريق دائرة المالية (55-12)، بينما انتزع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي فوزاً مهماً على فريق الهيئة الاتحادية للهوية (42-35). وبعد هذه الجولة، يتصدر فريق محاكم دبي ترتيب المجموعة الأولى، فيما يتصدر فريق بلدية دبي المجموعة الثانية.

الإمارات في صدارة منتخبات البادل

تصدر منتخب الإمارات مجموعته في بطولة ند الشبا لمنتخبات البادل، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة (3-0) ليتأهل كلاهما إلى دور نصف النهائي، ورافقهما منتخب الكويت الذي تغلب على إيران (2-1)، إضافة إلى البحرين الذي فاز على لبنان (2-1)، والمغرب الذي فاز على السعودية (3-0).