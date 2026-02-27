«هدية الوصل» تحفّز العين أمام خورفكان

يسعى العين لاستثمار هدية الوصل الذي عطّل انطلاقة شباب الأهلي بالتعادل معه أول من أمس بنتيجة (1-1)، وذلك حينما يحل «الزعيم» ضيفاً على خورفكان في استاد صقر بن محمد القاسمي عند الساعة 9:30 مساءً اليوم، واضعاً نصب عينيه تحقيق الفوز، واستعادة صدارة دوري المحترفين من «فرسان دبي» في الجولة 18.

ويدخل العين المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف شباب الأهلي المتصدر (42 نقطة)، مع مباراة مؤجلة للأخير أمام الوحدة، وتمنح هذه المعطيات اللقاء أهمية مضاعفة، إذ إن أي تعثر قد يعقّد حسابات الصدارة لدى «البنفسجي».

ورغم أن العين لم يسبق له الخسارة أمام خورفكان في دوري المحترفين (11 فوزاً وتعادلان)، فإن الأرقام التاريخية لا تعكس بالضرورة واقع المواجهة، لاسيما في ظل الغيابات المؤثرة بداعي الإيقاف، التي ستحرم الفريق من جهود الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو والدولي المصري رامي ربيعة.

ويواجه «الزعيم» تحدياً تكتيكياً أمام مدرب خورفكان، الكرواتي دامير كرزنار، الذي سبق له العمل مساعداً في العين خلال فترة المدرب الأسبق زوران ماميتش، ما يمنحه دراية بطبيعة الفريق وأسلوبه.

ويتميز العين هذا الموسم بقوة ذهنية واضحة، إذ يتصدر قائمة أكثر الفرق حصداً للنقاط بعد التأخر في النتيجة (8 نقاط)، وهو مؤشر على تماسكه وقدرته على العودة في المباريات.

في المقابل، لا يقدم خورفكان، صاحب المركز التاسع بـ19 نقطة، أداءً مستقراً، فبعد فوزين متتاليين على الوصل (1-صفر) والظفرة (3-2)، تلقى خسارة كبيرة أمام عجمان (2-5)، ثم تعادل في الجولة الماضية (2-2) أمام النصر، ما يعكس حالة من التذبذب في النتائج.

دبا – النصر

يتطلع دبا إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه بدوري المحترفين، عبر الفوز في ثلاث جولات متتالية للمرة الأولى، وذلك عندما يستقبل في الساعة 9:30 مساءً ضيفه النصر، الساعي بدوره إلى إنهاء سلسلة التعادلات التي لازمته في الجولات الثلاث الماضية.

ويخوض دبا اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، بعدما حقق انتصارين متتاليين على ملعبه أمام خورفكان (1-صفر) وبني ياس (2-1)، وسيكون الانتصار في لقاء اليوم تاريخياً، كما يمثل دفعة معنوية كبيرة في صراع البقاء.

وعلى الجانب الآخر، يدرك النصر، صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة، أن موقعه الحالي لا يعكس طموحات جماهيره التي تنتظر عودة «العميد» إلى دائرة المنافسة، ما يجعل المواجهة اختباراً لقدرته على استعادة التوازن وتحويل التعادلات إلى انتصارات.

البطائح – بني ياس

يحتضن استاد خالد بن محمد في الساعة 9:30 مساءً مواجهة مباشرة في صراع الهبوط بين البطائح وضيفه بني ياس، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى الابتعاد عن دائرة الخطر.

ويدخل البطائح المباراة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، بعدما حقق أربعة تعادلات مقابل خسارة واحدة في آخر خمس جولات، ما يعكس تحسناً نسبياً في الأداء، لكنه يظل بحاجة إلى استعادة نغمة الانتصارات لتعزيز موقعه.

في المقابل، يتذيل بني ياس الترتيب برصيد 11 نقطة، ولا يملك خياراً سوى الفوز لمغادرة المركز الأخير، وكانت قد ظهرت مؤشرات تحسن أداء، تجلت في خسارته الصعبة أمام العين (2-3)، إلا أن ترجمة هذا التطور إلى نقاط تبقى التحدي الأبرز.