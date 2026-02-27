كارتابيا: اللعب لفريق كبير يعني القتال على كل بطولة

أكّد لاعب شباب الأهلي، فيدريكو كارتابيا، أن التعادل مع الوصل 1-1، أول من أمس، في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين لا يقلل من قيمة الأداء الذي قدمه الفريق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الصدارة رغم ضغط المنافسة يُعدّ أمراً إيجابياً في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، مؤكداً أن اللعب لفريق كبير يعني القتال على كل بطولة.

وانتهت مواجهة القمة على استاد زعبيل بتعادل مثير، تقدم خلاله الوصل أولاً قبل أن ينجح شباب الأهلي في إدراك التعادل، ليرفع «الفرسان» رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة فقط عن العين، فيما بقي الوصل رابعاً برصيد 30 نقطة.

وقال كارتابيا، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة قوية وصعبة، لكننا خرجنا بنتيجة جيدة تُبقينا في المركز الأول، هذا هو الأهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة من الدوري، أن نواصل المنافسة من موقع الصدارة».

وأضاف: «حين تلعب في فريق كبير مثل شباب الأهلي، فمن الطبيعي أن تقاتل كل موسم على الفوز بالألقاب، هذه عقيدة النادي، وهذا ما نعيشه يومياً داخل الفريق، وبالنسبة لنا المنافسة مع العين أو أي فريق آخر أمر طبيعي، وعلينا الحفاظ على نفس المستوى والتركيز حتى النهاية».

وأشار كارتابيا إلى أهمية التحضير السريع للمباراة المقبلة في دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الفريق مُقبل على تحدٍّ جديد لا يقل أهمية عن غيره.

وتابع: «بعد أربعة أيام سنلعب مباراة قوية أمام فريق تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، هذه أهم بطولة في القارة، وسنحاول التأهل إلى الدور التالي والاستمرار في الطريق نحو الأدوار المتقدمة».

وأعرب عن ثقته الكبيرة بقدرة الفريق على المضي قدماً في البطولتين، مضيفاً: «لدينا فريق قوي وروح عالية، وإذا واصلنا العمل بالجدية ذاتها، سنكون قادرين على إنهاء الموسم بنجاحات كبيرة على مستوى البطولتين. سنلعب من أجل الصدارة ومن أجل الذهاب بعيداً في آسيا».

عبدالمجيد حسين: نقطة الوصل ثمينة.. وشباب الأهلي يواجه المرحلة الأصعب

أكّد نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن الخروج بالتعادل 1-1 أمام الوصل في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين، يُعدّ نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي مرّ بها الفريق، مشيراً إلى أن «الفرسان» قدّموا مباراة قوية، وحافظوا على الصدارة في مرحلة مهمة من عمر الموسم.

وقال عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «لعبنا أمام فريق قوي ظهر بمستوى مميّز في المباريات الأخيرة، ومع ذلك كان فريقنا حاضراً وقادراً على العودة بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «عانينا غيابات وإصابات قبل وأثناء المباراة، أبرزها إصابة سلطان عادل، في الدقائق الأولى اللاعب كان يعاني الحمى قبل اللقاء، لكن الجهاز الفني لم تكن أمامه خيارات كثيرة، وفضّل إشراكه، إلا أنه لم يستطع إكمال الشوط، سلطان سيعود أقوى بإذن الله، وسيكون جاهزاً في المباريات المقبلة».

وأضاف: «التعادل أمام الوصل يُعدّ نتيجة جيدة وتخدمنا في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الوصل من المنافسين وستكون له كلمة في قادم الجولات، نقطة في مباراة من هذا النوع أفضل من خسارة، ونعتبرها مكسباً في ظل المعطيات».

ووجّه نائب رئيس شركة الكرة رسالة للجماهير، قائلاً: «أشكر جمهور شباب الأهلي على الحضور والدعم، وجودهم مهم جداً في هذه المرحلة الحساسة من الموسم».

وأشار عبدالمجيد حسين إلى أن الفريق يدخل فترة صعبة تتطلب تركيزاً كبيراً: «الفريق مقبل على تحدٍ مهم في دوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني، نملك أربعة أيام فقط للتحضير، وأتمنى أن ينجح الجهاز الفني في إنهاء عملية الاستشفاء واستعادة اللاعبين عافيتهم قبل اللقاء، المباراة لن تكون سهلة، ويجب أن نقدم أداء قوياً قبل خوض لقاء العودة».

وأكد أن الفريق قادر على الاستمرار في المنافسة، مضيفاً: «شباب الأهلي يمتلك شخصية البطل، وإذا واصلنا العمل بالروح ذاتها، سنحافظ على الصدارة ونحقق نتائج إيجابية في آسيا أيضاً».