فيتوريا: التزام لاعبي الوصل مؤشر إيجابي إلى المرحلة المقبلة

أكّد مدرب فريق الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن فريقه قدّم مواجهة كبيرة أمام شباب الأهلي في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين، التي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد زعبيل، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة كانت الفيصل في نتيجة المباراة، وأن الالتزام الكبير من لاعبي الوصل يمنح الفريق مؤشرات إيجابية للمرحلة المقبلة، مشدداً على أن النقطة التي حصل عليها فريقه كانت عادلة، وأن الوصل سيصبح أقوى مع مرور المباريات.

وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي لم يخسر منذ 10 مباريات، وهذا يعكس العمل الذي قام به اللاعبون، أظهروا التزاماً كبيراً داخل الملعب، وتحلّوا بالتركيز والانضباط طوال الـ90 دقيقة».

وأضاف المدرب البرتغالي أن ضيق الوقت منذ توليه المهمة لم يمنعه من رؤية تطور إيجابي في أداء الوصل، وتابع: «هذه ثالث مباراة لي مع الفريق، خلال 15 يوماً فقط نجح اللاعبون في تطبيق الكثير من الأفكار، وأنا سعيد جداً بالمردود، أشعر أنه لو كان لدينا وقت أطول للعمل معاً، لكان الأداء أفضل بكثير، لكن في كرة القدم يجب أن تتعامل مع الواقع، وما رأيته من اللاعبين يجعلني متفائلاً».

وتابع: «المباراة حُسمت بتفاصيل صغيرة، كانت لدينا فرص، وكان بإمكاننا تسجيل هدف إضافي، وكذلك المنافس، في مباريات بهذا الحجم، الجزئيات هي التي تحدد النتيجة».

وأكّد فيتوريا أن استمرار الاستقرار والعمل الجماعي سيجعل الوصل أكثر قوة في الجولات المقبلة: «الوصل فريق يمتلك شخصية وروحاً قتالية، ومع الوقت سنصبح أكثر انسجاماً. اللاعبون يملكون الجودة، وكل يوم نعمل فيه سوياً يمنحنا دفعة أكبر لتقديم مستويات أعلى».

ليما: الوصل يتطور تحت قيادة فيتوريا

لاعب الوصل ليما. من المصدر

أكّد لاعب الوصل، فابيو ليما، أن التعادل أمام شباب الأهلي يُعدّ نتيجة مقبولة في ظل قوة المنافس، مشيراً إلى أن الفريق قدّم شوطاً أول ممتازاً وكان قريباً من الخروج بالنقاط الثلاث. وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الأول، لعبنا بشكل قوي وكنّا الأفضل في فترات طويلة، لكن الفوز كان صعباً أمام فريق في قمة مستواه، حاولنا الحصول على النقاط الثلاث، لكن في النهاية حصلنا على نقطة ونركز الآن على المباريات المقبلة». وعن أداء الفريق وتغيّر أسلوب اللعب بعد وصول المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قال ليما: «لا أحب القول إن كل شيء أصبح مختلفاً، لكن الوصل يتطور تحت قيادته، وبالتأكيد هناك بعض التحسن في نقاط معيّنة، المدرب الجديد جاء بأفكاره وطريقته، ونحن نتقبل هذه الأفكار ونعمل على تنفيذها بشكل أفضل».

وأضاف: «كل مدرب لديه شخصيته الخاصة ونهجه في العمل، نحن في الوصل نحاول دائماً التأقلم بسرعة. خلال آخر مباراتين أو ثلاث، تحسّن الفريق وبدأ يظهر بشكل أكثر انسجاماً، أمامنا أيام قليلة للعمل، لكننا نحاول تطوير ما قدمناه سابقاً».

وأكّد ليما أن الفريق يسير في الطريق الصحيح رغم بعض الصعوبات: «نحتاج إلى الاستمرار، والتركيز، والعمل بشكل أقوى. ما قدمناه قبل التغيير كان جيداً، وما نفعله الآن مع المدرب الجديد أيضاً يُعدّ أمراً جيداً، المهم أن نقدم المزيد من الأشياء الإيجابية في المستقبل».