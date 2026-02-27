تعادل سلبي يُبقي الحسابات مفتوحة في «كأس منصور بن زايد»

شهدت الجولة الثانية للمجموعة الثانية من النسخة الـ13 لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026» تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المنافسة، بعدما فرض المركز الوطني للمناصحة نفسه بقوة في سباق الصدارة، فيما أبقى التعادل السلبي في المواجهة الثانية حسابات التأهل معلّقة حتى الجولة الأخيرة، وذلك في مباريات أول من أمس التي جرت في ملعب فندق قصر الإمارات ماندراين أورينتال.

تقام البطولة برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين، لترسيخ قيم التنافس الإيجابي في أجواء رمضانية متميّزة.

رباعية «المناصحة»

في المباراة الأولى، قدّم المركز الوطني للمناصحة عرضاً هجومياً قوياً أمام مكتب الشؤون القانونية، ونجح في حسم المواجهة بنتيجة (4-1). بهذا الفوز، رفع المركز الوطني للمناصحة رصيده إلى أربع نقاط متصدراً المجموعة، فيما تجمّد رصيد الشؤون القانونية عند ثلاث نقاط.

مباراة تكتيكية

وفي المباراة الثانية، انتهت مواجهة مكتب الأمين العام وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعادل من دون أهداف، في لقاء غلب عليه الطابع التكتيكي والانضباط الدفاعي. وشهدت المباراة العودة إلى تقنية الفيديو في أكثر من مناسبة، حيث أُلغي هدف وركلة جزاء بعد مراجعة الحكمة، ونال حارس مرمى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عبدالرحمن الجرواني، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصديات مؤثرة حافظت على التعادل.