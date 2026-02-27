3 انتصارات في منافسات الطائرة بمهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

انطلق المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة واسعة، متضمناً فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية متنوعة، واستهلت منافسات النشاط الرياضي بمسابقة الكرة الطائرة، حيث أسفرت ضربة البداية عن فوز فريق «فزاع» على فريق «الصم (أ)» بنتيجة 2-0، فيما تغلب فريق «الصم (ب)» على «المالية» بالنتيجة نفسها، وفاز فريق المتطوعين على «الفرسان» 2-0. وتضمن اليوم الأول فعاليات ثقافية ومجتمعية، أبرزها «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي اشتمل على مبادرة «الوفاء للأسر» ضمن «عام الأسرة 2026».

وشهد المهرجان تدشين الدورة الـ14 لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك بمشاركة أكثر من 700 متسابق من مختلف فئات الإعاقة.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أن تزامن «المهرجان الرمضاني» مع «عام الأسرة 2026» يُجسّد تعزيز الروابط المجتمعية وتهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح التعاون والمبادرات التي تترجم قِيَم المسؤولية المجتمعية.