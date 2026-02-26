البلوشي يتقدم لكلباء.. ومارسيلو يقتنص التعادل للظفرة

حسم التعادل 1-1 مواجهة كلباء وضيفه الظفرة، اليوم الخميس، على استاد كلباء ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألف متفرج.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 70 لافتتاح التسجيل عبر ياسر البلوشي، غير أن الظفرة نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 82 عن طريق مارسيلو فيلهو.

ورفع كلباء رصيده إلى 20 نقطة محافظاً على المركز الثامن، فيما بلغ الظفرة النقطة 18، متقدماً إلى المركز العاشر، مستفيداً من خسارة الشارقة أمام الجزيرة.