الجزيرة يصدم الشارقة بنتيجة ثقيلة

حقق الجزيرة فوزاً عريضاً على ضيفه الشارقة بخمسة أهداف دون رد، اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين، بحضور نحو 2500 متفرج.

وفرض «فخر أبوظبي» إيقاعه منذ البداية، فافتتح برونو دي أوليفيرا التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يضيف نبيل فقير الهدف الثاني في الدقيقة 28، ثم عاد اللاعب ذاته ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 31. وواصل الجزيرة تفوقه بإضافة الهدف الرابع عبر ميلسون في الدقيقة 35، فيما اختتم سايمون بانزا الخماسية في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، صعد الجزيرة إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، مستفيداً من تعثر الوصل، الذي تراجع إلى المركز الخامس بعد تعادله أمام شباب الأهلي. في المقابل، تجمد رصيد الشارقة عند 17 نقطة، متراجعاً إلى المركز الحادي عشر، ليواصل نتائجه السلبية ويدخل مرحلة من الشك والقلق.