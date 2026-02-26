عبدالله الوهيبي رئيساً لاتحاد الإمارات للرياضات المائية

فاز عبدالله الوهيبي برئاسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية للدورة 2024-2028، خلال انتخابات الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم الخميس، في مقر اللجنة الأولمبية الإماراتية، بحضور تسعة أندية التي أكملت النصاب القانوني واستكملت العملية الانتخابية بكامل مراحلها.

وحصل الوهيبي على منصب الرئيس بالتزكية، في وقت أسفرت الانتخابات عن فوز شيخة الزعابي بعضوية المجلس عن فئة المرأة، بينما تم اعتماد فوز عبدالله الزحمي، ومحمد السويدي، وعبدالواحد محمود إسماعيل بعضوية المجلس عن الفئة العامة.

وقال الوهيبي لـ"الإمارات اليوم": "نفتخر بالثقة التي جددتها الأندية، ونعتبرها مسؤولية كبيرة تدفعنا للعمل بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. شهدت السنوات الماضية تطوراً كبيراً في برامج الاتحاد، وبنينا قاعدة قوية من السباحين في مختلف الأعمار، كما جهّزنا منتخبات وطنية أثبتت حضورها في البطولات القارية والدولية. نهدف الآن إلى الارتقاء بهذه المنتخبات إلى مستويات أعلى، وتوفير بيئة تدريبية أكثر احترافية، وتعزيز الشراكات مع الأندية والأكاديميات لضمان استدامة النجاح.”

وأضاف: "نعمل بروح الفريق الواحد، ونضع مصلحة الرياضيين في مقدمة أولوياتنا. كما نثمّن دعم اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ودور الإعلام في إبراز إنجازاتنا، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك لخدمة الرياضات المائية في الدولة".