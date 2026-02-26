كارتابيا: الحفاظ على صدارة الدوري رغم ضغط المنافسة أمراً إيجابياً

أكّد لاعب شباب الأهلي، فيدريكو كارتابيا، أن التعادل مع الوصل 1-1 أول من أمس في قمة الجولة 18 من دوري المحترفين لا يقلل من قيمة الأداء الذي قدمه الفريق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الصدارة رغم ضغط المنافسة يعدّ أمراً إيجابياً في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، مؤكداً أن اللعب لفريق كبير يعني القتال على كل بطولة.

وانتهت مواجهة القمة على استاد زعبيل بتعادل مثير، تقدم خلاله الوصل أولاً قبل أن ينجح شباب الأهلي في إدراك التعادل، ليرفع «الفرسان» رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة فقط عن العين، فيما بقي الوصل رابعاً برصيد 30 نقطة، واحتفظ شباب الأهلي بقمة الترتيب للجولة الثانية على التوالي رغم صعوبة اللقاء وحساسيته.

وقال كارتابيا، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة قوية وصعبة، لكننا خرجنا بنتيجة جيدة تُبقينا في المركز الأول، هذا هو الأهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة من الدوري، أن نواصل المنافسة من موقع الصدارة».

وأضاف: «حين تلعب في فريق كبير مثل شباب الأهلي، فمن الطبيعي أن تقاتل كل موسم على الفوز بالألقاب، هذه عقيدة النادي، وهذا ما نعيشه يومياً داخل الفريق، بالنسبة لنا، المنافسة مع العين أو أي فريق آخر أمر طبيعي، وعلينا الحفاظ على نفس المستوى والتركيز حتى النهاية».

وأشار كارتابيا إلى أهمية التحضير السريع للمباراة المقبلة في دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الفريق مُقبل على تحدٍّ جديد لا يقل أهمية، وأوضح: «بعد أربعة أيام سنلعب مباراة قوية أمام فريق تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، هذه أهم بطولة في القارة، وسنحاول التأهل إلى الدور التالي والاستمرار في الطريق نحو الأدوار المتقدمة».

وختم اللاعب حديثه بثقة كبيرة في قدرة الفريق على المضي قدماً في البطولتين: «لدينا فريق قوي وروح عالية، وإذا واصلنا العمل بنفس الجدية، سنكون قادرين على إنهاء الموسم بنجاحات كبيرة على مستوى البطولتين. سنلعب من أجل الصدارة ومن أجل الذهاب بعيداً في آسيا».