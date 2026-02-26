عبدالمجيد حسين يكشف سبب خروج مهاجم شباب الأهلي في مباراة الوصل

أكّد نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبد المجيد حسين، أن الخروج بالتعادل 1-1 أمام الوصل في قمة الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين يُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي مرّ بها الفريق، مشيراً إلى أن «الفرسان» قدّموا مباراة قوية وحافظوا على الصدارة في مرحلة مهمة من عمر الموسم.

وقال عبد المجيد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «الخروج بنقطة التعادل أمام الوصل في مثل هذه الظروف يُعتبر جيداً، لعبنا أمام فريق قوي ظهر بمستوى مميز في المباريات الأخيرة، ومع ذلك كان فريقنا حاضراً وقادراً على العودة بنتيجة إيجابية».

وأوضح أن الظروف التي رافقت المباراة لم تكن سهلة على الفريق: «عانينا من غيابات وإصابات قبل وأثناء المباراة، أبرزها إصابة سلطان عادل، في الدقائق الأولى اللاعب كان يعاني من الحمى قبل اللقاء، لكن الجهاز الفني لم يكن أمامه خيارات كثيرة، وفضّل إشراكه، إلا أنه لم يستطع إكمال الشوط، سلطان سيعود أقوى بإذن الله وسيكون جاهزاً في المباريات المقبلة».

وأضاف: «التعادل أمام الوصل يُعد نتيجة جيدة وتخدمنا في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الوصل من المنافسين وسيكون له كلمة في قادم الجولات، نقطة في مباراة من هذا النوع أفضل من خسارة، ونعتبرها مكسباً في ظل المعطيات».

ووجّه نائب رئيس شركة الكرة رسالة للجماهير، قائلاً: «أشكر جمهور شباب الأهلي على الحضور والدعم، وجودهم مهم جداً في هذه المرحلة الحساسة من الموسم».

وأشار عبد المجيد حسين إلى أن الفريق يدخل فترة صعبة تتطلب تركيزاً كبيراً: «الفريق مقبل على تحدٍ مهم في دوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني، نملك أربعة أيام فقط للتحضير، وأتمنى أن ينجح الجهاز الفني في إنهاء عملية الاستشفاء واستعادة اللاعبين عافيتهم قبل اللقاء، المباراة لن تكون سهلة، ويجب أن نقدم أداءً قوياً قبل خوض لقاء العودة».

وختم حديثه مؤكداً أن الفريق قادر على الاستمرار في المنافسة: «شباب الأهلي يمتلك شخصية البطل، وإذا واصلنا العمل بنفس الروح، سنحافظ على الصدارة ونحقق نتائج إيجابية في آسيا أيضاً».