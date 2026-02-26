3800 طالب وطالبة يشاركون في المرحلة الأولى من «ألعاب مدارس دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي»، مشاركة أكثر من 3800 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في المرحلة الأولى من الحدث الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة «إي أس إم»، الشريك التشغيلي، على أن يُختتم بحفل توزيع الجوائز في يونيو المقبل.

وتشمل الدورة مسابقات كرة القدم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية بالليزر، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس، واكتشاف المواهب الواعدة.

وأكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف، أن الدورة تواصل تسجيل نمو ملحوظ يعكس خطط المجلس في توفير بيئة محفزة للرياضة المدرسية، مشيراً إلى أن هذه البطولات تُمثّل محطة تأسيسية لانتقاء المواهب وصقلها، بما يُسهم في صناعة أبطال أولمبيين مستقبلاً.

وأضاف أن الدورة تُمثّل منصة رائدة لإعداد أبطال المستقبل، وتُعزّز جهود تطوير الرياضة في القطاع المدرسي، بوصفه قاعدة الهرم الرياضي، وتتيح للأندية فرصة اختيار أفضل العناصر وضمهم إلى فرقها في مختلف الألعاب، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

وشهدت منافسات بطولة كرة القدم التي أُقيمت على ملاعب نادي النصر، مشاركة 2556 طالباً يُمثّلون 225 فريقاً، بينما بلغ عدد المشاركين في الأدوار النهائية 1440 طالباً من 38 مدرسة، ضمن فئات عمرية من تحت تسع سنوات إلى تحت 16 سنة للبنين والبنات.

وأُقيمت منافسات المبارزة في مدرسة جيمس للبحوث والابتكار بمشاركة 58 لاعباً ولاعبة من 30 مدرسة، بينما اختُتمت منافسات الرماية بالليزر بمشاركة 48 طالباً من 15 مدرسة، في رياضة تجمع بين الجري ودقة التصويب.

وفي ألعاب القوى، شارك 1146 طالباً وطالبة في المنافسات التي أُقيمت على مضمار نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، بمشاركة 129 فريقاً، وتأهل إلى النهائيات 600 رياضي ورياضية من 40 مدرسة، وتوزعت المسابقات بين العدو السريع والوثب والرمي.