الوحدة يُكرم ضيفه عجمان.. هز الشباك مرتين في 5 دقائق

محا الوحدة آثار خسارته في الجولة الماضية، وقدّم رداً عملياً أعاد به التوازن إلى مسيرته، بعدما تغلب على ضيفه عجمان بنتيجة 2-0، أمس، على استاد آل نهيان ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين لكرة القدم، ودخل «العنابي» اللقاء تحت ضغط معنوي عقب خسارة ديربي أبوظبي أمام الجزيرة، إلا أن الفريق أظهر شخصية مختلفة، واتسم أداؤه بالهدوء والانضباط التكتيكي، مع تركيز واضح على استعادة الثقة ومواصلة مطاردة فرق الصدارة.

وحسم الوحدة المواجهة في الشوط الثاني، حين ترجم أفضليته إلى هدفين خلال خمس دقائق، إذ افتتح كايو كانيدو التسجيل في الدقيقة 62، قبل أن يُعزّز عمر خريبين التقدّم في الدقيقة 67، ليؤكد الفريق تفوقه ويؤمّن النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة، منفرداً بالمركز الثالث ومواصلًا ضغطه على المتصدّرين، بينما تجمد رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السادس.