السناني: فيتوريا مدرب ذكي ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين

أشاد حارس مرمى الوصل، خالد السناني، بمدرب الفريق، البرتغالي روي فيتوريا، الذي تولى قيادة «الإمبراطور»، خلال الأيام الماضية، ونجح الفريق معه في تفادي الخسارة، بداية من مواجهة الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، مروراً بديربي دبي أمام شباب الأهلي، أمس، ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وقال السناني في تصريحات صحافية عقب مباراة الديربي التي شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً من الجانبين: «شهادتي مجروحة في المدرب روي فيتوريا، فهو مدرب ذكي ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، سواء كان اللاعب كبيراً أو صغيراً، كما أنه يُقدّم كل ما لديه من أجل الفريق».

وتحسّر السناني على الخروج من مباراة الديربي بالتعادل بعد أن كان فريقه متقدماً بهدف، وقال: «حاولنا الحفاظ على التقدّم، وكل اللاعبين قدّموا كل ما لديهم، لكن منافسنا استغل ثغرة بسيطة ونجح في إدراك التعادل».

وكان الوصل قد أوقف انتصارات جاره في الدوري، بعدما فرض عليه التعادل، مساء أمس، على استاد زعبيل، وهي النتيجة التي عزّز بها «الإمبراطور» موقعه في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما مثّلت ضربة لشباب الأهلي الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة، في انتظار لقاء العين مع مضيفه خورفكان.