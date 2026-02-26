تأهل روبليف ومنشيك ببطولة دبي للتنس.. والمصنف الثاني يودع من دور الـ 16

شهدت منافسات دور الـ 16 من النسخة الـ 34 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة التي أقيمت الأربعاء، مباريات قوية ونتائج لافتة، مع الاقتراب من الأدوار الحاسمة.

فقد حقق الروسي أندريه روبليف، المصنف الخامس، فوزاً صعباً على الفرنسي أوغو أومبير بثلاث مجموعات 6-4 و6-7 و6-3 في مباراة امتدت لأكثر من ساعتين و23 دقيقة، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي بعد مواجهة اتسمت بالندية.

وتأهل التشيكي ياكوب منشيك، المصنف السادس، عقب فوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت ساعة وأربع دقائق، مؤكداً حضوره القوي في البطولة.

وشهد الدور ذاته إحدى أبرز مفاجآته بخروج الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الثاني في البطولة والعاشر عالمياً ووصيف نسخة 2025، بعد خسارته أمام الهولندي تالون غريكسبور بمجموعتين 6-3 و7-6، ليودع المنافسات مبكراً.

وبلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدور ربع النهائي بعدما أنهى مشوار السويسري ستان فافرينكا بالفوز عليه 6-2 و6-3. وفرض ميدفيديف، المتوج بلقب دبي عام 2023، أفضليته منذ البداية، حيث كسر إرسال منافسه ثلاث مرات في المجموعة الأولى، قبل أن يواصل تفوقه في الثانية مستفيداً من قوة إرساله، محققاً سبع ضربات ساحقة، ليحسم اللقاء في مجموعتين متتاليتين.

وعقب المباراة، شهد الملعب الرئيسي في استاد سوق دبي الحرة للتنس تكريم فافرينكا، الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم، تقديراً لمسيرته الممتدة لنحو عقدين في البطولة، حيث سبق له التتويج بلقبها عام 2016.

وضرب ميدفيديف موعداً في ربع النهائي مع الأميركي جينسون بروكسبي، الذي تغلب على الروسي كارين خاشانوف، المصنف السابع، بنتيجة 7-6 و6-4، ليواصل مشواره بوصفه الأمريكي الوحيد المتبقي في الجدول الرئيسي.

وفي مباريات أخرى، واصل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، وصيف نسخة العام الماضي، تألقه بعدما قلب تأخره المبكر أمام الفرنسي جيوفاني مباتشي بيريكار إلى فوز 6-4 و6-4، ليضرب موعداً في ربع النهائي مع التشيكي ييري ليهيتشكا، المصنف الثامن، الذي تجاوز الإسباني بابلو كارينيو بوستا بنتيجة 7-6 و6-4.