مدرب شباب الأهلي: التحكيم المحلي أفضل من الأجنبي في «دورينا»

وصف البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، مواجهة فريقه أمام الوصل بأنها «ديربي بين فريقين كبيرين»، وذلك عقب تعادلهما 1-1 الأربعاء في الجولة الـ18 من دوري المحترفين.

وأكد سوزا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة أنه يشعر بالفخر بمواجهة فريق بحجم الوصل، مشيرًا إلى أن لاعبيه لم يكونوا في أفضل حالة بدنية، بسبب الغيابات الناتجة عن الإصابات ونزلات البرد، إضافة إلى خروج اللاعب سلطان عادل مصابًا خلال الشوط الأول.

وقال: «كنا نبحث عن نتيجة أفضل، ورغم الظروف التي مررنا بها، أظهر الفريق أفضلية واضحة في الشوط الأول، وكان بإمكانه تسجيل الهدف الأول».

وتطرق مدرب شباب الأهلي إلى التحكيم، معتبرًا أن الحكم المحلي يستحق احتراما أكبر، وأنه أفضل من الأجنبي في الدوري، رغم أن المباراة أدارها الحكم الدولي الأسترالي شون إيفانز.

وأضاف: «لا أعتقد أن الحكم الأجنبي سيكون أفضل من المحلي في دورينا»، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بإهدار الوقت خلال المباراة.