فيتوريا: تفاصيل صغيرة حرمت الوصل الفوز على شباب الأهلي

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الوصل، أن تفاصيل صغيرة حرمت فريقه من تحقيق الفوز أمام شباب الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، وانتهى بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأشار فيتوريا إلى أن فريقه كان متقدمًا في النتيجة قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل، مؤكدًا رضاه عن أداء اللاعبين رغم تطلعه إلى حصد النقاط الثلاث.

وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «واجهنا فريقًا قويًا مثل شباب الأهلي. أبارك للاعبين هذا الأداء الجيد. ورغم أننا لم نحقق الفوز، فإننا قدمنا مباراة جيدة، خصوصًا في ظل قِصر فترة العمل التي سبقت اللقاء».

وأضاف أن كرة القدم لا تسير دائمًا كما ترغب الفرق، مشددًا على أن العمل سيتواصل خلال الفترة المقبلة، ومعتبرًا أن الفريق سيكون في وضع أفضل مع مزيد من الوقت للتحضير.

كما كشف مدرب الوصل أن فريقه سيبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس التحضير للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، المقررة في الرابع من الشهر المقبل ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، مؤكدًا أن الفريق ينتظر مواجهة قوية تتطلب إعدادا خاصا.