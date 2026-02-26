«حامل اللقب» يودّع «كأس منصور بن زايد»

شهدت الجولة الثانية للمجموعة الأولى من النسخة الـ13 لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026» تحولات دراماتيكية أعادت رسم خريطة الترتيب، حيث اشتعلت المنافسة على القمة، فيما تأكد رسمياً خروج بطل النسخة الماضية، فريق دائرة القضاء، من سباق التأهل، في كبرى مفاجآت الدور التمهيدي.

وتُقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين، لترسيخ قيم التنافس الإيجابي في أجواء رمضانية متميزة.

في المواجهة الأولى، فرض فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي سيطرته المطلقة على لقائه أمام نادي مدينة أبوظبي للغولف، لينهي المباراة لمصلحته بنتيجة (3-صفر). وسجل هدفي اللقاء اللاعب دياكيتي نيوموري ماليني، قبل أن يختتم الثلاثية اللاعب عبدالكريم بلا بلا.

وبهذا الفوز، رفع مكتب التدقيق رصيده إلى أربع نقاط، متصدراً المجموعة بفارق الأهداف، ومحافظاً على نظافة شباكه طوال مباراتين، فيما تجمد رصيد نادي مدينة أبوظبي للغولف عند ثلاث نقاط.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية في تحقيق «ريمونتادا» مثيرة أمام فريق دائرة القضاء، محولًا تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1).

وافتتح سبيستيان لوكاس تيجالي التسجيل لدائرة القضاء من ركلة جزاء (بعد العودة إلى تقنية VAR)، لكن قطاع المشاريع أدرك التعادل سريعاً قبل نهاية الشوط الأول، ثم حسم حسن محمد شاهين المباراة بهدف الفوز في الشوط الثاني.

ورفع قطاع المشاريع رصيده إلى أربع نقاط، ليشارك مكتب التدقيق الصدارة، فيما ظل رصيد دائرة القضاء (بطل النسخة الماضية) خالياً من النقاط، بعد خسارتين متتاليتين، ليودّع البطولة رسمياً.