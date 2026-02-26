صدارة «يونايتد» ووصافة دبا الحصن في اختبارَي «مجد» والفجيرة

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم مباريات الجولة الـ18 من دوري الدرجة الأولى، في سهرة رمضانية تشهد إقامة سبع مواجهات في توقيت واحد، ضمن جولة تحمل أهمية كبيرة على صعيد الصدارة وصراع الهروب من منطقة الهبوط.

وتشهد الجولة لقاءات عدة، إذ يستضيف العروبة على ملعبه فريق الاتفاق، الذي يقوده النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، فيما يواجه يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو فريق مجد على ملعب مدينة دبي الرياضية.

ويلتقي فريق الإمارات على أرضه مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الحمرية، كما يواجه غلف يونايتد، المتصدر، فريق سيتي على ملعب شباب الأهلي بمنطقة العوير، ويستضيف دبا الحصن، الوصيف، نظيره الفجيرة، بينما يلتقي مصفوت مع الذيد. ويحصل حتا على راحة في هذه الجولة.

ويتصدر «يونايتد» جدول الترتيب برصيد (34 نقطة)، يليه دبا الحصن (33 نقطة)، ثم العربي (31 نقطة)، فالفجيرة (29 نقطة)، ويأتي بعدهم الذيد وحتا والإمارات ولكل منهم (28 نقطة)، ثم العروبة (25 نقطة)، ويحل الحمرية وغلف يونايتد برصيد (18 نقطة) لكل منهما، ثم سيتي (16 نقطة)، والجزيرة الحمراء ومصفوت (12 نقطة)، يليه مجد (10 نقاط)، وأخيراً الاتفاق (9 نقاط).

وتبرز إلى الواجهة مواجهة مثيرة تجمع بين دبا الحصن، صاحب المركز الثاني، والفجيرة الرابع، في لقاء يُعدّ بست نقاط، إذ إن فوز دبا الحصن قد يمنحه الصدارة في حال تعثر المتصدر، بينما يدرك الفجيرة أن الانتصار سيقرّبه كثيراً من القمة، ويُعزّز حظوظه في المنافسة.

كما يخوض المتصدر يونايتد اختباراً مهماً أمام مجد، الذي يصارع من أجل البقاء، في مواجهة تبدو صعبة رغم الفارق الفني والرقمي، نظراً إلى طموح يونايتد في الحفاظ على القمة، مقابل حاجة مجد الماسة إلى النقاط، لتفادي شبح الهبوط.

وتحمل مباراة العربي والحمرية طابع «ديربي الجارين»، إذ يسعى أصحاب الأرض إلى مواصلة الضغط على ثنائي الصدارة، في حين يتطلع الحمرية إلى استعادة توازنه والابتعاد عن مناطق الخطر، ما يمنح اللقاء طابعاً تنافسياً مفتوحاً.