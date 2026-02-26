إنتر ميلان يودع «أوروبا» على يد فريق نرويجي مغمور

فجّر نادي بودو غليمت النرويجي المغمور أكبر مفاجآت مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الإطلاق بإقصائه إنتر ميلان الإيطالي، وصيف النسخة الماضية، بعد أن تغلب عليه في عقر داره 2-1 في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (5-2 في مجموع المباراتين).

وجدّد النادي النرويجي تفوّقه على عملاق الكرة الإيطالية بفضل ثنائية ينس بيتر هوغ (58) وهاكون إيفيين (72)، بعدما كان هزمه الأسبوع الماضي 3-1. وسجّل اليساندرو باستوني هدف الـ«نيراتزوري» الوحيد (77).

ويلتقي بودو غليمت في ثمن النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو سبورتينغ البرتغالي.

وعلى ملعب سان سيرو بحضور نحو 3 آلاف مشجّع لبودو غليمت الذي ينحدر من منطقة يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، نجح الفريق النرويجي في تأكيد تفوقه التام على حساب انتر الذي يُشكّل خروجه ضربة جديدة للكرة الإيطالية على الساحة الأوروبية هذا الموسم.

وبادر إنتر إلى الهجوم من البداية سعياً لتعويض خسارة الذهاب، وحصل على بعض الفرص أبرزها عندما صوّب فرانتشيسكو إسبوزيتو كرة رأسية مرت فوق العارضة (3).

كما أبعد الحارس الروسي نيكيتا هايكين محاولة فيديريكو ديماركو، قبل أن يسدد الفرنسي ماركوس تورام كرة قوية بعيدة علت المرمى.

ومع مرور الوقت بدأ اليأس في السيطرة على أداء أصحاب الأرض، مقابل تعنت دفاعي كبير من الضيوف.

واستغل هوغ هفوة قاتلة من مدافع إنتر السويسري مانويل أكانجي عندما أخطأ في التمرير بينما هو المدافع الأخير، لينقض أولي ديدريك بلومبيرغ على الكرة مسدداً كرة تصدى لها الحارس يان سومر لكنها وصلت إلى هوغ الذي تابعها في المرمى مسجلاً هدفه السادس في دوري الأبطال هذا الموسم (59).

وحاول أكانجي تعويض خطئه بتسديدة ارتطمت بالعارضة بعد 10 دقائق قبل أن يوجه بودو غليمت ضربة قاسية بإضافة الهدف الثاني من تسديدة مقوسة لإيفيين (72)، وقلص باستوني النتيجة من تسديدة حاول مدافع بودو غليمت إبعادها من على خط المرمى لكن الحكم أكد اجتيازها للخط (77).

وفي مباراة ثانية، تأهل باير ليفركوزن الألماني بعد تعادله السلبي أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني 0-0، مستغلاً فوزه ذهاباً 2-0، كما عبر نيوكاسل الإنجليزي بكل سهولة بعد أن جدد فوزه على ضيفه قره باغ الاذربيجاني 3-2، إثر فوزه ذهاباً 6-1. وكان أتلتيكو مدريد الإسباني حسم تأهله بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 4-1 (7-4 في مجموع المباراتين).